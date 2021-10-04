خبز الفوكاتشا الإيطالي باسهل طريقة وألذ طعم

“خبز الفوكاتشا” الإيطالي من ألذ المخبوزات التي يمكنك تناولها، والجدير بالذكر أن إيطاليا تشتهر بمخبوزاتها المختلفة واللذيذة، وفي موضوعنا سنتناول وصفة “خبز الفوكاتشا” الإيطالي باسهل طريقة ومقادير.

مكونات الوصفة:

٥٠٠ جرام دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

٤٠٠ مل ماء دافئ.

ملعقة ملح.

اكليل الجبل “روز ماري”.

زيت زيتون بكر.

ملح خشن.

طريقة عمل خبز الفوكاتشا الإيطالي:

في إناء يوضع الماء الدافئ وعليه ملعقة الخميرة الفورية، ويغطى ويترك جانباً حتى تفور الخميرة لمدة ١٠ دقائق.

في إناء العجن يوضع الدقيق، وعليه ملعقة ملح ويقلب.

ثم يضاف الماء مع الخميرة بالتدريج ويعجن، حتى تحصل على عجينة لينة.

ثم على لوح خشبي أو رخامة المطبخ، توضع العجينة ويوضع فوقها زيت زيتون، ويستمر العجن حتى تحصل على عجينة لينة تماماً.

ثم توضع العجينة في إناء مدهون زيت زيتون، وتترك مدة ساعة تخمر، ثم توضع بالثلاجة ليلة كاملة قبل الاستخدام.

بعد خروجها من الثلاجة تترك خارجاً مدة نصف ساعة لتأخذ درجة حرارة الغرفة.

ثم فى صينية مبطنة بورق الزبدة يتم فرد العجينة، وترش من فوق بزيت زيتون، ويتم الضغط على العجينة بأطراف الأصابع لتعطي شكل نتوئات، وتوضع أوراق اكليل الجبل “روز ماري” ورشة ملح خشن.

ثم تترك مدة ساعة إلى ساعتين لتختمر، ثم توضع فى فرن على درجة حرارة ١٩٠ درجة حوالى نصف ساعة أو حتى تتحمر وتنضج.

ملحوظات واضافات: