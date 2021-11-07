طريقة عمل حلويات قهوة شهية ولذيذة سريعة التحضير

القهوة من أجمل المشروبات التى يعشقها الكثيرون طعمًا ورائحة، مجرد أن تشم رائحة البن في حد ذاتها يمنحك الشعور بالسعادة، يوجد منها مئات الأنواع والنكهات مابين السادة والمحوج، والفاتح والغامق بالشوكولاتة والكراميل، لكل منها مذاق خاص، وتأثير على شاربها، دائما ما يتغني عشاقها بحبها، النساء على وجه التحديد يعتبرون تناول فنجان القهوة من أجمل اللحظات خلال يومهم المليء بالضغوط والمسئوليات، ومن الرائع أن يكون بجوار فنجان القهوة قطعة من الشوكولاته اللذيذة، ومن جمال طعم القهوة والمذاق الفريد الذي تعطيه، تم عمل العديد من المنتجات منها، أهمها حلويات قهوة شهية وسريعة التحضير.

طريقة عمل حلويات قهوة سريعة التحضير

الوصفة الأولى هي موكا الساخنة، تتميز بطعمها الرائع ورائحة القهوة التى تفوح منها، سريعة التحضير، المكونات بسيطة جداً فقط ملعقة من الشوكولاتة ومثلها من القهوة الأمريكية، والسكر، ملعقتان من الكريمة وكوب من الحليب.

طريقة عمل الموكا

نضع وعاء على نار هادئة حتى لا تحترق القهوة والشكولاته، ونخلطهم معا ومعهم السكر والحليب ونستمر في التقليب، ونرفعها قبل أن تفور، ونضعها في كوب زجاجي، ومن فوقها الكريمة ورشة صغيرة من القهوة على الوجه وبذلك نكون حصلنا على حلو الموكا اللذيذة في خمس دقائق فقط.

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حلويات قهوة وصفة الكب كيك

مقادير عجينة الكب الكيك تتكون من كوب من الزبد، كوب من السكر الناعم، 3 بيضات، 3 ملاعق من البيكنج باودر، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، نصف كوب من الحليب السائل و 3 أكواب من الدقيق، 2 ملعقة من بودرة الكاكاو يفضل نسكويك، 3 ملاعق من بودرة الحليب.

الطريقة:

• نخلط الزبد مع السكر في وعاء عميق ونخفقهما بالمضرب، يمكن استخدام الخلاط الكهربائي كبديل للخفق، بعد 5 دقائق نضيف البيض والفانيليا ونستمر في الخفق، بالتدريج نضيف الدقيق والبيكنج بودر والحليب الجاف والسائل، نضرب المكونات معا حتى تمام التجانس، نقسم العجينة نصفين، النصف الأول نضعه في قوالب الكب كيك، والنصف الأخر نخلطه بمسحوق الشوكولاتة وملعقة حليب بودرة و نضرب المكونات معا مرة أخرى.

• نوزع النصف الأخر في باقي قوالب الكاب كيك، ونضعه في الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180.

• لتزيين الكب كيك ومنحه طعم القهوة القوي، نخلط بالمضرب اليدوي ملعقة من البن مع مسحوق الكاكاو والزبد وملعقة سكر وكريمة، ونزين بها وجه الكب كيك، الحلوى الشهية التى ستجعل من بداية يومك مبهجة برائحة المخبوزات الساخنة التى تفوح منها رائحة القهوة.