طريقة عمل بسكويت بالجبن في المنزل
تحتاج الأمهات لتقديم وصفات شهية ومختلفة لأطفالهم وخاصةً على الفطور، ومن أجمل الأصناف المحببة للأطفال لتناولها على الفطور بجوار كوبًا من الحليب هي بسكويت بالجبن، وهي وصفة شهية لذيذة الطعم وغنية بالعناصر الغذائية، في السطور القادمة نطلعك سيدتى على كيفية التحضير والمقادير اللازمة لإعداد طريقة عمل بسكويت بالجبن في المنزل، فضلًا تابعينا للتعرف على التفاصيل.
مكونات البسكويت بالجبن
بسهولة ومن خلال بعض المكونات البسيطة تتمكني سيدتي من تحضير البسكويت بالجبن في المنزل وتقديمه على الفطور، فقط حضري المكونات التالية بالمقادير الصحيحة، وهي:
- ربع كيلو من الدقيق.
- بيكنج بودر.
- 1/8 كيلو من الزبدة أو السمن.
- حليب إذا احتاج الأمر.
- صفار بيضتين أو بيضة كاملة حسب الرغبة.
- ملح وفلفل أحمر.
- نصف فنجان من الجبن الرومي المبشور.
- ربع ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.
طريقة عمل بسكويت بالجبن
- يتم نخل الدقيق مع مسحوق الخبز “البيكنج بودر”.
- ثم يتم فرك الزبد أو السمن بأطراف الأصابع مع الدقيق، حتى يتم الخلط جيدًا، مع رفع الأيدي في الهواء أثناء الفرك.
- يتم اضافة الجبن الرومي وباقي المكونات.
- يتم مزج العجينة معًا حتى الحصول على العجين المتجانس.
- افرد العجينة سمك 1/8 بوصة.
- يعدها يتم تقطيع العجينة إلى دوائر أو يتم تقطيعها حسب الشكل الذي تريد، مع ثقب الوجه.
- توضع بعدها البسكويت بالجبن في صواني مدهونة بالقليل من الزيت وتوضع في الفرن الساخن في درجة حرارة متوسطة حتى النضج.
- يمكن تجميل البسكويت بربع كوب من الكريمة المضاف إليها ملعقتين من الجبن الرومي المبشورة، مع لصق كل قطعتين من البسكويت بها ويمكن تزيينها من الحواف بالبقدونس.
- تقدم وبالهناء والشفاء.