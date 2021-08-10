تحتاج الأمهات لتقديم وصفات شهية ومختلفة لأطفالهم وخاصةً على الفطور، ومن أجمل الأصناف المحببة للأطفال لتناولها على الفطور بجوار كوبًا من الحليب هي بسكويت بالجبن، وهي وصفة شهية لذيذة الطعم وغنية بالعناصر الغذائية، في السطور القادمة نطلعك سيدتى على كيفية التحضير والمقادير اللازمة لإعداد طريقة عمل بسكويت بالجبن في المنزل، فضلًا تابعينا للتعرف على التفاصيل.

مكونات البسكويت بالجبن

بسهولة ومن خلال بعض المكونات البسيطة تتمكني سيدتي من تحضير البسكويت بالجبن في المنزل وتقديمه على الفطور، فقط حضري المكونات التالية بالمقادير الصحيحة، وهي:

ربع كيلو من الدقيق.

بيكنج بودر.

1/8 كيلو من الزبدة أو السمن.

حليب إذا احتاج الأمر.

صفار بيضتين أو بيضة كاملة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أحمر.

نصف فنجان من الجبن الرومي المبشور.

ربع ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

طريقة عمل بسكويت بالجبن