طريقة عمل الملوخية بالجمبري بسهولة

الملوخية بالجمبري من الأكلات الشهية التي لها المذاق المختلف والطعم المميز، وهي من الأصناف التي تحمل نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المختلفة أهمها الفوسفور والفيتامينات، اليكم في السياق التالي نتعرف معا على طريقة عمل الملوخية بالجمبري في المنزل للحصول على طعم رائع كما في المطاعم.

طريقة عمل الملوخية بالجمبري

الملوخية بالجمبري من الأكلات المصرية التي تتميز بها المائدة ويمكن تحضيره بالمقادير التالية:

كيلو من الجمبري متوسط الحجم.

6 كوب من مرق الدجاج.

1/2 كيلو من الملوخية المخرطة تخريطا ناعما.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

بصلة.

ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

2 ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة من السمن.

ملح وفلفل أسود.

2 حبة مستكة.

3 حبات هيل.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الملوخية بالحمبري