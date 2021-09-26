طريقة عمل المفتول الفلسطيني
يعتبر المفتول من الأكلات الفلسطينية اللذيذة، وله أسماء كثيرة في كل بلد وطرق مختلفة.
مكونات الوصفة:
- نصف كيلو مفتول اكياس جاهز.
- ماء مغلي.
- كوب حمص مسلوق.
- بصلة كبيرة مقطعة جوانح.
- بصلة مقطعة صغير.
- عين جرادة ناشفة ” بذور الشبت”.
- ملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة وبابريكا.
- ٢ فص ثوم مهروس.
- ٣ طماطم مقطعة جوانح أو صغير حسب الرغبة.
- ربع كيلو قرع مقطع مكعبات وسط.
- ٢ حبة بطاطس كبيرة مقطعة مكعبات وسط.
- فلفل حار.
- زبدة.
- دجاجة مقطعة ٤ قطع او ٨ حسب الرغبة.
- ورق لورو وحبهان وبصلة صغيرة للشوربة.
طريقة عمل المفتول الفلسطيني:
- يتم غسل الدجاج بالدقيق والملح والليمون جيداً، ثم تشوح في إناء الطهي، ويضاف إليها ماء مغلي وحبهان وورق لورو “ورق غار” وبصلة صغيرة مقطعة، وتترك حتى النضج، وإذا ظهر أى زفر على الوجهه يتم كشطه والتخلص منه.
تجهيز المفتول للتسوية.
- في إناء يوضع المفتول، ويوضع عليه ماء مغلي مساوي للكمية ويغطى ويترك جانباً حتى يتشرب الماء.
- ثم بعد أن يتشرب كل الماء يتم فركه بزبدة بحيث تتخلل الزبدة كل حبات المفتول.
عمل تتبيلة ” كمرة ” المفتول:
- لعمل تتبيلة المفتول ” الكمرة” في المدق يوضع البصل المقطع صغير وفص ثوم وبهارات مشكلة وملح وفلفل أسود وكمون وعين الجرادة الناشفة ” بذور الشبت”، ويتم دقهم بالمدق وخليهم جيداً.
طهي المفتول:
- في المصفاة الخاصة بالمفتول يوضع قليل من المفتول وفوقه جزء من التتبيلة “الكمرة” وفوقه مفتول، ثم تكرر العملية حتى الانتهاء من كل الكمية.
- وتوضع المصفاة الخاصة بالمفتول فوق إناء طهي الدجاج، ليأخذ طعم الدجاج في التسوية.
تجهيز ياخنة المفتول.
- لعمل الياخنة التي تقدم مع المفتول، في إناء الطهي يوضع ملعقة زبدة وقليل من الزيت والبصل المقطع جوانح، ويقلب حتى يتغير لونه للأصفر، ثم يضاف عليه فص ثوم مهروس والقرع المقطع مكعبات متوسطة والبطاطس المقطعة مكعبات متوسطة والحمص المسلوق والطماطم المقطعة مكعبات أو جوانح وفلفل حار، ويقلب قليلاً، ثم تضاف إليه شوربة الدجاج والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والبابريكا، ويترك حتى ينضج تماماً.
- عند نضج المفتول والتتبيلة والدجاج، يتم نشل الدجاج من الشوربة ووضعه في صينيه في الفرن ليأخذ لون الشوي.
- ويقدم المفتول في طبق التقديم “صحن” وعليه قليل من ياخنة القرع والدجاج المشوي.
ملحوظات واضافات:
- عند تقليب المفتول يراعى تقليبه بشوكة منعاً للتكتل.
- يمكنك استخدام اللحم بدل الدجاج حسب الرغبة.
- يمكنك اضافة ملعقة صلصة طماطم لياخنة القرع حسب الرغبة.
- يمكنك الاستغناء عن الثوم ولكنه يعزز الطعم.
- يمكنك وضع مصفاة المفتول فوق الياخنة لتاخذ طعم الياخنة ايضاً.
- يمكنك زيادة أو تقليل الكميات حسب عدد الأفراد.