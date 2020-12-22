طريقة عمل “اللازانيا باللحم” بطريقة احترافية! مثل المطاعم

تعد اللازانيا باللحم من الأكلات الإيطالية التي اصبحت لها شهرة كبيرة في الوطن العربي، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ والشهي. وهي من الأكلات المحببة لدى الصغار والكبار لمذاقها الرائع. وتتميز بسهولة التحضير واختلاف المذاق عن الأكلات الأخرى التقليدية، فلهذا تلجأ ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل، حيث يرغبون في التجديد والتنوع في الأكلات بين الحين والحين من أجل اسعاد أفراد أسرتهم. وهذه الأكلة عبارة عن طبقة من البشاميل، توضع فوقها طبقة من شرائح اللازانيا، ثم نوزع فوقها طبقة من الحشوة، ثم طبقة أخرى من البشاميل ونضع فوقها طبقة من جبنة الموزاريلا، وهكذا حتى تنتهي الكمية، بحيث تكون آخر طبقة البشاميل ونرش عليها جبنة البارميزان، ثم توضع في الفرن. وفيما يلي مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.

مكونات اللازانيا باللحم

تتكون اللازانيا باللحم من مكونات سهلة وبسيطة وغنية بالقيمة الغذائية تضفي عليها مذاقها الشهي واللذيذ وهي كالآتي:

3 ملعقة كبيرة زيت.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

حبة كرفس مفروم ناعم حسب الرغبة.

4 فصوص ثوم مهروس.

500 جم لحم بقري مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة 7 بهارات.

ملعقة صغيرة قرفة.

كوب طماطم صلصة.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

رشة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

شرائح لازانيا.

كوب جبنة موتزاريلا مبروشة.

نصف كوب جبنة بارميزان مبروشة.

مكونات البشاميل

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

3 كوب حليب.

ملعقة صغيرة مرق دجاج بودر.

ملعقة صغيرة فلفل.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير اللازانيا باللحم من مكونات سهلة وبسيطة وفي وقت قصير وهي كالآتي: