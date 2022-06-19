طريقة عمل الكعكة العادية الهشة بمكونات ولا أروع بنفس قوام الكيكة الإسفنجية

الكعكة العادية هي من الحلويات التي تسعى كل الأمهات في طهيها بشكل مستمر لأن الأطفال يحبونها حقا وتعتبر إفطارا شهيا ومغذيا وخفيف الهضم، وقد تجد الكثير من ربات المنزل صعوبة بالغة لعمل الكعكة الهاشة ولا يحصلون عن نتائج مرضية للغاية، دعنا نوضح لكم طريقة مميزة لعمل الكعكة العادية بخطوات بسيطة لتحصل على كعكة ناجحة أول مرة بأقل سعر وبمكونات متوفرة في كل بيت من خلال هذه المقالة.

المكونات المستخدمة لعمل الكعكة العادية

4 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب وربع من السكر

كوب إلا ثلث من الزيت

2 كوب من الدقيق

كوب إلا ربع من الحليب

كوب إلا ثلث من النشا

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

مكونات الكعكة العادية

طريقة تحضير الكعكة العادية

نضع البيض في وعاء عميق مع الفانيليا والسكر ونخفق بالخلاط الكهربائي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط فاتح اللون وسميك القوام.

نضيف فقط ثلث كوب من الزيت، ويُسكب فوق المزيج، ويضاف ربع كوب فقط من الحليب، ويمزج جيدًا يدويًا حتى يختلط الخليط ويتجانس معا.

ثم نخل كمية الدقيق فوق الخليط الأول ونضيف النشا ومسحوق الطهي لتقليب جيدا حتى يتبخر الدقيق ويصبح الخليط متجانسًا.

ثم يصب خليط الكعكة في قالب قابل للفتح مقاس 24 مدهون زبدة أو زيت وقومي بطرق القالب برفق لإخراج الهواء .

ثم نضع الكعكة في الفرن للطهي عند درجة حرارته 180 مئوية لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج.

أخرجي الكعكة من الفرن واتركيها لمدة ربع ساعة قبل إخراجها من الفرن ثم اتركيها تبرد تمامًا قبل التقديم.

يمكن تقديم الكعكة سادة بدون إضافات مع الشاي أو تزين بالكريمة مثل التورتة.

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