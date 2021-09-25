طريقة عمل الفلافل الفلسطيني

الفلافل من الأكلات التي تتمتع بشعبية واسعة في كثير من البلاد، ولكل بلد طريقة مختلفة لعمل الفلافل وتوجد ايضاً مسميات مختلفة فى كل بلد، وفي موضوعنا سنتناول طريقة عمل الفلافل الفلسطينية بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات الوصفة:

نصف كيلو حمص.

بصلة كبيرة.

بقدونس وشبت “عين جرادة خضراء “.

٢ فص ثوم.

ملح وتوابل فلافل وكمون وسمسم.

طريقة عمل عجينة الفلافل الفلسطينية:

يتم نقع الحمص ليلة كاملة في ماء ثم تصفيته من ماء النقع ووضعه جانباً.

في الكبة يوضع نصف كمية الحمص وتفرم فرم اقل من الناعم بقليل وتترك جانباً.

توضع باقى كمية الحمص في الكبة ومعها البصل والثوم والبقدونس والشبت “عين الجرادة الخضراء” وتفرم فرم ناعم.

ثم يخلط الجزئين معاً ويوضع الملح والكمون وبهارات الفلافل والكمون وقليل من السمسم ويقلب جيداً.

ثم توضع فى وعاء وترش بتوابل الفلافل.

طريقة قلي الفلافل الفلسطيني:

باستخدام قالب الفلافل -وله أكثر من شكل- تقوم بوضع كمية من عجينة الفلافل وتضغط عليه بملعقة، ثم توضع فى زيت غزير ساخن وتقلب حتى تاخذ لون ذهبى.

طريقة عمل سندوتش الفلافل الفلسطيني:

يتم فتح الخبز الابيض الصغير “خبز السندوتشات”، ثم يوضع به قرصين من الفلافل وملعقة من سلطة الحمص وملعقة من السلطة الخضراء وملعقة من السلطة التركية وقليل من دقة الفلفل الحار مع الليمون وبطاطس محمرة ويقدم.

ملحوظات واضافات: