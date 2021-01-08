طريقة عمل الزبادي في المنزل كامل وخالي الدسم
الزبادي له الكثير من الفوائد الصحية للجسم، وهو من المكونات الغذائية التي تتمتع بالقيمة الغذائية المرتفعة، وتمد الإنسان بالكثير من الفوائد التي يحتاجها، اليكم فيما يلي فوائد الزبادي للجسم، وطريقة عمل الزبادي في المنزل كامل وخالي الدسم.
فوائد الزبادي للجسم
- التعزيز من مناعة الجسم.
- حماية العظام وتقويتها.
- التخلص من الشعور بالعطش، ولهذا فهو مفيد جدا في شهر رمضان في الصيام.
طريقة عمل الزبادي كامل الدسم
باستخدام لترين من الحليب و3 ملاعق كبيرة من الزبادي يمكنك تحضير الزبادي بسهولة من خلال اتباع الطريقة التالية:
- يتم وضع الحليب في اناء على النار، ويترك حتى الغليان.
- يرفع الحليب من على النار، ويترك حتى يصبح دافئا.
- أضف الزبادي إلى الحليب الدافئ، مع التقليب جيدا حتى يمتزج الخليط جيدا.
- قم بصب الزبادي في أكواب، وضعها في صينية، ويتم تغطيتها.
- ضع الصينية في الفرن الدافئ المظلم، ويترك الزبادي لمدة تصل إلى 7 ساعات.
- يخرج من الفرن بعد انقضاء المدة، ويقدم وبالهناء والشفاء.
طريقة عمل الزبادي خالي الدسم
لعمل الزبادي خالي الدسم لايت، يتم اتباع ما يلي:
- اغلي الحليب في اناء على النار حتى تمام الغليان، ثم يترك حتى يبرد.
- ثم ضع الحليب في الثلاجة ويترك طوال الليل.
- في صباح اليوم التالي يتم التخلص من القشدة الموجودة على الوجه، ويمكن تناولها أو إضافتها للآيس كريم وتقديم للأطفال.
- ضع الحليب في اناء على النار مرة أخرى، وقم تدفئته.
- أضف الزبادي الى الحليب بعد رفعه من على النار، ويتم التقليب جيدا، ثم يتم صبه في أكواب.
- ضع الأكواب في صينية مغطاة، واترك الصينية في الفرن الدافئ بدون فتح الفرن.
- يترك طوال الليل في الفرن حتى اكتمال تخميره، ويتم تقديمه في الصباح وبالهناء والشفاء.