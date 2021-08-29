طريقة عمل البيض بإضافات لذيذة وشهية بطعم المطابخ المصرية

يستخدم البيض يومياً في تحضير أكلات كثيرة سواء كانت حادق أو حلو ويستخدم أيضا لمن يتبع حمية غذائية لخسارة الوزن ويعد مصدر جيد للبروتين الذي محتاجة الجسم، ويحتوي على عدة فيتامينات أ، د، ب2، ب3، هـ، ك، ب12، يحتوي على دهون مشبعة، يعد مصدر جيداً للكولجين، يحتوي على الأوميجا3، غني بحمض الفوليك، يقي من فقر الدم.

طريقة عمل البيض بإضافات لذيذة

تناول البيض مسلوق يحتوي أيضا على فوائد أخري مهمه، يعزز المناعة، يحسن الرؤية، يقوي العظام والأسنان لدي الكبار والصغار، ينشط الدماغ، يحتوي على نسبة عالية من المغنسيوم، الحديد، النحاس، يحتوي على مضادات الأكسدة، حمض الفولات، البوتاسيوم، الزنك، النحاس، مفيد جداً للمرأة الحامل، يحافظ على نشاط الغدة الدرقية، يحارب فقر الدم، يزيد من الحيونات المنوية لدي الرجال عند تناوله، يقوي جهاز المناعة.

طريقه عمل البيض بالبلوبيف

المكونات

علبه بلوببف سهله الفتح.

خمس بيضات.

ملعقة صغيرة ملح .

ملعقتان كبيرة سمن.

طريقة التحضير

نضع طاسة على النار، نضيف السمن والبلوبيف.

نهرس البلوبيف بالشوكة، ونقلبه نكسر البيض على البلوببف.

نضيف الفلفل الأسود والملح ونقلبه ونتركه على النار.

نتركه على النار لمدة خمس دقائق.

نغرفهم في أطباق التقديم، يقدم ساخن.

يقدم بجانبه المحلل والعيش البلدي أو الفينو.

طريقة عمل البيض بالسجق

المكونات

نصف كيلو سجق بلدي.

ست بيضات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

معلقه صغيره ملح.

ملعقة صغيرة بهار سجق.

ملعقتان كبيرة زيت.

طريقة التحضير

نغسل السجق جيداً، نقطعه حلقات سميكة.

نضع مقلاه على النار، نضيف الزيت والسجق.

نقلب السجق ونتركه لمده خمس دقائق مع التقليب.

نكسر البيض في بوله ونضيف الملح والفلفل الأسود ونخفقه جيداً.

نصب البيض على السجق ونقلبه ونتركه لمدة دقيقتين.

يرفع من على النار، يغرف في أطباق التقديم.

يقدم ساخن ويقدم بجانبه السلطات.

طريقة عمل البيض والفول المدمس.

المكونات

علبه فول معلبه.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة شطه.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

طاجن فخار.

طريقة عمل التحضير

نضع الفول في الطاجن، نضيف الملح، الكمون.

نضيف الزيت والشطة ونقلبه نكسر البيض على وجه الفخار.

نضعه في الفرن تحت الشواية لمدة خمس دقائق.

طريقة عمل البيض بمكس الجبن

المكونات

أربع بيضات.

كوب جبنة رومي مبشورة.

كوب جبنة موتزريلا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوب صغير بقدونس.

ملعقتان كبيرة زبدة أو سمن.

طريقة التحضير

نضع مقلاه على النار، نضع السمن ونتركه يقدح.

نكسر البيض ونضعه في المقلاة، نضع الجنه الرومي والموتزريلا، نضيف الملح والفلفل.

نقلب البيض مع الجبنة ونتركها لمدة دقيقة.

تغرف في أطباق التقديم وتقدم ساخنه.

طريقة عمل الشكشوكة

المكونات

أربع بيضات.

بصله متوسطة مفرومة مكعبات.

كوب فلفل رومي مقطع مكعبات.

كوب فلفل ملون أحمر مقطع مكعبات.

كوب فلفل ملون أصفر مقطع مكعبات.

ثلاث حبات طماطم مكعبات.

حبتان جزر مبشورة.

حبتان فلفل حار مقطع حلقات.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثلاث ملاعق زيت نباتي.

طريقة التحضير