طريقة عمل البيتزا في البيت.. الطريقة الصحيحة لعمل العجينة

يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل البيتزا في المنزل، وتعتبر البيتزا من أكثر المأكولات شيوعا في المطاعم والعلامات التجارية الشهيرة والتي تمتاز بالجودة والمذاق الرائع للغاية، وبالتالي يرغب الكثير من محبي البيتزا تجربة عمل عجينة البيتزا في المنزل.

توجد أنواع لا حصر لها عند الحديث عن بيتزا المحال والمطاعم الكبيرة، والتي نالت رواجا واسعا نظرا للإضافات التي يمتاز بها طهاة تلك الأماكن. نوضح لكم هنا طريقة من أسهل طرق عمل البيتزا في البيت وكذلك بعض الإضافات التي يمكن إضافتها لإنتاج قطعة بيتزا شهية لا تختلف عما نراه في مطاعم البيتزا المتخصصة.

طريقة عمل بيتزا اللحمة المفرومة

المقادير:

كوب ماء دافىء

3 أكواب دقيق أبيض

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة ملح

كيس خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

يتم اضافة الخميرة على الماء الدافق والسكر في وعاء وتقليب الخليط حتى يذوب.

نقوم بوضع الدقيق مع الملح في وعاء آخر مستقل وتقليبهم جيدا ثم نضيف الزيت.

نضع محتويات الوعائين مع بعضهما في وعاء واحد ونبدأ في الخلط.

نستمر في العجن حتى يتماسك القوام، ثم نقوم بتغليف العجين وتركه في إناء حتى يخمر.

بعد مرور ساعة نقوم بفرد العجين في الصينية ونبدأ بوضع الصوص والإضافات الأخرى.

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

المكونات:

بصل مفروم

ملعقة ثوم مفروم

ملعقة واحدة زعتر

كوبان من عصير الطماطم

ملعقة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير:

نقوم بتسخنين إناء ونضع قليل من الزيت ليسخن ثم نضيف البصل ونقلب ثم نضيف الثوم ونستمر في التقليب حتى يكتسب الخليط لونا ذهبيا.

نضيف ملعقة من الزعتر والفلفل الأسود وعصير الطماطم إلى الخليط السابق.

نضيف الصلصة فوق عجينة البيتزا بعد اكتمال النضج.

طريقة عمل حشوة البيتزا

توجد العديد من الحشوات الرائعة التي يمكن إضافتها إلى البيتزا مثل حشوة الجبنة التي تتكون من عدة أنواع من الجبن المبشور بجانب قطع الزيتون الملون.

يمكن إضافة خليط من المأكولات البحرية كقطع السمك المخلوط بالجمبري وكذلك يمكن إضافة التونة.

يمكن استخدام اللحم المفروم المخلوط بالفلفل الملون والبهارات.

تعتبر قطع الدجاج المتبلة أيضا من أشهى الحشوات التي يمكن استخدامها عند عمل البيتزا.