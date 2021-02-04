طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .. المكونات والمقادير
البسبوسة من الحلويات الشهية التي يعشقها العديد من الأشخاص، ويتم عمل البسبوسة بطرق مختلفة باختلاف المناطق والبلاد، ومن المفضل لدى العديد من متذوقي الحلويات الشرقية، ويوجد العديد من طرق عمل البسبوسة، ومنها طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، وهي طريقة سهلة وبسيطة، ويستطيع الجميع أن يحضرها ويحصل في النهاية على نتائج رائعة مثل طعم الحلويات الجاهزة، وأبدع عدد كبير من الشيفات في صناعتها بطعم رائع ومميز، ويمكن زيادة روعتها بإضافة بعض المكونات مثل جوز الهند والمكسرات، ونوضح من خلال موقع نجوم مصرية طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ومكوناتها .
مكونات البسبوسة بالزبادي
للحصول على طعم لذيذ وشيق يجب تجهيز مكونات عمل البسبوسة بالزيادي بمقادير محددة وهي :
- عدد 2 كوب من السميد أو دقيق السيمولينا.
- مقدار نصف كوب من السكر .
- مقدار كوب من الزبادي .
- عدد واحد ملعقة صغيرة من مسحوق البيكينج بودر .
- عدد 2 ملعقة كبيرة من السمن أو الزبد .
- عدد 2 كوب من الشربات أو الشيرة .
خطوات عمل البسبوسة بالزبادي
- وضع دقيق السميد في وعاء عميق وإضافة البيكنج بودر إليه وخلطهم جيدًا .
- وضع السمن أو الزبد في مقلاه بحجم مناسب وتوضع على نار هادئة حتى الزوبان ولا يجب أن ترتفع درجة حرارتها وتصبح مقدوحة .
- إضافة السمن الذائب على دقيق السميد والبيكنج بودر، مع التقليب بملعقة خشبية حتى تتوزع السمن أو الزبد بالتساوي .
- وضع الزبادي مع التقليب، ويجب تجنب العجن الزائد لعدم الحصول على نتائج غير مرضية .
- عند وصول العجين إلى القوام الرملي الثقيل، يتم وضعه في قالب مناسب .
- يتم دهن القالب بالسمن حتى لا يلتصق العجين مع القالب .
- وضع قليل من دقيق السميد، لتبطين القالب .
- تشغيل الفرن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة .
- يتم وضع القالب في الفرن حتى يحمر وجه البسبوسة وتكون في هذه الحالة ناضجة .
- يتم عمل الشربات ويجب أن يكون ساخن وقت خروج البسبوسة من الفرن .
- يجب وضع ملعقة سمن على الشربات قبل وضعها على البسبوسة .