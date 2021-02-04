طريقة عمل البسبوسة بالزبادي .. المكونات والمقادير

البسبوسة من الحلويات الشهية التي يعشقها العديد من الأشخاص، ويتم عمل البسبوسة بطرق مختلفة باختلاف المناطق والبلاد، ومن المفضل لدى العديد من متذوقي الحلويات الشرقية، ويوجد العديد من طرق عمل البسبوسة، ومنها طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، وهي طريقة سهلة وبسيطة، ويستطيع الجميع أن يحضرها ويحصل في النهاية على نتائج رائعة مثل طعم الحلويات الجاهزة، وأبدع عدد كبير من الشيفات في صناعتها بطعم رائع ومميز، ويمكن زيادة روعتها بإضافة بعض المكونات مثل جوز الهند والمكسرات، ونوضح من خلال موقع نجوم مصرية طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ومكوناتها .

مكونات البسبوسة بالزبادي

للحصول على طعم لذيذ وشيق يجب تجهيز مكونات عمل البسبوسة بالزيادي بمقادير محددة وهي :

عدد 2 كوب من السميد أو دقيق السيمولينا.

مقدار نصف كوب من السكر .

مقدار كوب من الزبادي .

عدد واحد ملعقة صغيرة من مسحوق البيكينج بودر .

عدد 2 ملعقة كبيرة من السمن أو الزبد .

عدد 2 كوب من الشربات أو الشيرة .

خطوات عمل البسبوسة بالزبادي