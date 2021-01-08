طريقة عمل الأرز باللبن والمكسرات في البيت

الأرز باللبن من بين الأصناف الشهية والحلويات الشرقية التي عرفت بالمطبخ العربي، وعلى وجه الخصوص في مصر، حيث يتمتع بالمزج بين الأرز واللبن والمكونات المختلفة للحصول في النهاية على قيمة غذائية مرتفعة، والحصول على كل من النشويات والسكريات والكالسيوم والفيتامينات، اليكم فيما يلي نوضح طريقة عمل الأرز باللبن والمكسرات على الطريقة الصحيحة.

طريقة عمل الأرز باللبن والمكسرات

لعمل الأرز باللبن والمكسرات عليك باتباع الطريقة التالية للحصول على أفضل النتائج كما في المطاعم الكبرى، وهي تتمثل فيما يلي:

يتم غسل الأرز جيدا بالماء، ثم يوضع الأرز في إناء على النار، مع الماء، ويترك حتى الغليان، وحتى ينضج الأرز ويصبح لينا، مع الحرص على التقليب من الحين للآخر.

أضف الحليب إلى الأرز على النار،.

أضف الفانيليا والسكر حسب الرغبة إلى الإناء.

قم بتقليب المزيج جيدا حتى يختلط جيدا.

في طبق جانبي، يتم وضع النشا مع الماء البارد، ويتم التقليب جيدا حتى الذوبان.

أضف النشا الذائب إلى الأرز باللبن في الإناء على النار، مع الاستمرار في التقليب.

قم بالاستمرار في التقليب حتى الحصول على القوام المناسب.

أضف القشطة، ويمكنك اضافة الآيس كريم إلى الأرز باللبن، مع التقليب حتى الذوبان.

يتم صب الأرز باللبن في أطباق التقديم، مع رش على الوجه القرفة والمكسرات حسب الرغبة.

تقدم وبالهناء والشفاء.

فوائد الأرز باللبن

يعمل على الحفاظ على الصحة من هشاشة العظام.

يقوي الأسنان.

يحافظ على صحة اللثة.

يساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

يقلل من الإصابة بالإمساك.

له دور كبير في تقوية عضلة القلب.

مفيد للحوامل والمرضعات.

يساعد على التعزيز من الجهاز المناعي للجسم وخاصةً للأطفال.

هكذا تعرفنا على كيفية تحضير طبق الأرز باللبن على أصوله لتقديم وصفة من أجمل الحلويات الشرقية للأطفال وللكبار.