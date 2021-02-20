طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص في المنزل

الأرز من الأصناف المحببة للعديد من الناس ويعتبر من أكثر الأطباق التي يتم استهلاكها بكثرة، وعندما يضاف مع الأرز الكبد والقوانص يصبح طبق شهي يصعب مقاومته، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص.

طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص

تعتبر الكبد والقوانص من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، لذلك يمكنكم تحضير الأرز بالكبد والقوانص لأسرتكم في المنزل للاستفادة منه.

المكونات

قوانص وكبد.

أرز الكمية حسب الرغبة.

سمنة.

البصل.

قشطة وحليب.

ملح وفلفل أسود وماجي.

طريقة تحضير الأرز بالكبد والقوانص

نقوم بغسل كوب ونصف من الأرز بشكل جيد، لإزالة كافة الشوائب منه وتركه بالماء لنصف ساعة، وبعدها نتركه لتصفية الماء منه.

نحضر الكبد والقوانص ونغسلها بماء مضاف له خل وملح، ونتأكد من غسلهم جيدا، ثم نقوم بتقطيع الكبد والقوانص لقطع صغيرة.

نفرم بصلة واحدة لتصبح قطع صغيرة للغاية وناعمة.

نضع وعاء على النار به سمن ثم نضيف البصل ونقلبه حتى يصبح لونه أصفر.

بعد أن يصبح لون البصل أصفر نضيف الكبد والقوانص، إلى أن يصبح لونهم مائل إلى اللون الرمادي، ثم نضيف الماء والملح والفلفل الأسود.

نترك الكبد والقوانص على النار حتى السلق.

نضع وعاء آخر على النار به سمن حسب الرغبة والحليب وملح وفلفل أسود وماجي، ونتركهم على النار للغليان.

نحضر صينية متوسطة ونمسحها بالسمن، نضع بها الكبد والقوانص بعد السلق ونضع الأرز ونقلبهم ثم نقوم بسكب الحليب وهو يغلي عليهم.

نضع الصينية داخل الفرن في درجة حرارة متوسطة، ونترك الأرز حتى ينضج لمدة 30 دقيقة.

بعد مرور نصف ساعة نخرج الصينية نضع على الوجه القليل من الحليب، ثم ندخلها للفرن مرة أخرى ليجف الحليب.

نخرج الصينية ونضع على الوجه القشطة ونترك الصينية أسفل الشواية ليحمر وجهها.

في نهاية طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص، نخرج الصينية من الفرن ونضعها في الأطباق حسب الرغبة.