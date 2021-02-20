الأرز البسمتي من أفضل أنواع الأرز والتي يكثر استخدامها في العزومات والتجمعات، ومع قرب شهر رمضان المبارك تحلو التجمعات العائلية على مائدة الإفطار حيث يتجمع كل أفراد الأسرة في جو مليء بالحب والدفء، وفي مثل هذه الأوقات ترغب الأمهات في تحضير أشهى المأكولات التي تنال اعجاب الجميع، واليوم سوف نقدم معكم طريقة عمل الأرز البسمتي الذي يقدم غالبا مع اللحوم المشوية أو الدجاج المشوي وجميع أنواع الكفتة، وكذلك يتم استخدام الأرز البسمتي في تحضير الكبسة كبسة الدجاج وكبسة اللحم.

طريقة عمل الأرز البسمتي .. المكونات والخطوات

نصف كيلو أرز بسمتي.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقتين سمنة.

ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كركم.

ملعقة بهارات.

مكعب مرقة دجاج.

نصف ملعقة قرفة.

ماء مغلي.

طريقة عمل الأرز البسمتي