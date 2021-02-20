طريقة عمل الأرز البسمتي
الأرز البسمتي من أفضل أنواع الأرز والتي يكثر استخدامها في العزومات والتجمعات، ومع قرب شهر رمضان المبارك تحلو التجمعات العائلية على مائدة الإفطار حيث يتجمع كل أفراد الأسرة في جو مليء بالحب والدفء، وفي مثل هذه الأوقات ترغب الأمهات في تحضير أشهى المأكولات التي تنال اعجاب الجميع، واليوم سوف نقدم معكم طريقة عمل الأرز البسمتي الذي يقدم غالبا مع اللحوم المشوية أو الدجاج المشوي وجميع أنواع الكفتة، وكذلك يتم استخدام الأرز البسمتي في تحضير الكبسة كبسة الدجاج وكبسة اللحم.
طريقة عمل الأرز البسمتي .. المكونات والخطوات
- نصف كيلو أرز بسمتي.
- بصلة صغيرة مفرومة.
- ملعقتين سمنة.
- ملعقة ملح.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة كركم.
- ملعقة بهارات.
- مكعب مرقة دجاج.
- نصف ملعقة قرفة.
- ماء مغلي.
طريقة عمل الأرز البسمتي
- في البداية احضر مقدار الأرز ويغسل جيدا، وتنقع كمية الأرز في ماء ساخن لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور النصف ساعة نصفي الأرز جيدا من الماء.
- في إناء على النار نضع مقدار السمن ويسخن جيدا ثم نضع البصل المفروم.
- انتظر حتى يأخذ البصل اللون الذهبي، ثم ضع البهارات والفلفل الأسمر ومكعب مرق الدجاج وملعقة القرفة وملعقة الكركم وملعقة الملح.
- بعد التقليب جيدا نضع مقدار الأرز، ويتم التقليب جيدا حتى تمام اختلاط جميع المكونات.
- ضع مقدار الماء المغلي ضعف مقدار الأرز.
- اترك الإناء على نار عالية ثم هدأ النار حتى تمام النضج.
- يرفع من على النار ويقدم وبالهناء والشفاء.