طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الثلاجة

فكرة جهنمية لتنظيف الثلاجة تعد الثلاجة من الأجهزة الأساسية في الشقة التي لا غنى عنها فيتم وضع الطعام فيها حتى لا يفسد ويوضع أيضًا الماء حتى يبرد ويستخدم الفريزر في تخزين المواد الغذائية، فالثلاجة لها أهمية كبيرة في أي منزل خاصًة في فصل الصيف فلا أحد يستغني عن تناول الفواكه المثلجة والمشروبات الباردة ولكن نظافة الثلاجة شيء ضروري لاحتوائها على الطعام ولكي لا تكون عرضة لوجود الجراثيم والميكروبات.

طريقة تنظيف الثلاجة

فصل فيشة الثلاجة من مقبس الكهرباء.

نحضر إناء بلاستيكي عميق ونضع فيه ماء بارد من الحنفية مضافًا إليه سائل تنظيف ملعقتين من الخل.

نجهز قماشة قطن ناعمة لامتصاص الماء.

نجهز إناء أخر به ماء نظيف مضاف عليه ملعقتين ماء ورد.

نقوم بإخراج محتويات الثلاجة.

نفك الادراج والارفف وناخذها نغسلها تحت الماء الجاري في المطبخ، ونتركها حتى تجف.

نقوم ببل القماشة القطن من إناء الماء بالصابون ونمسح بيه جوانب الثلاجة وأرضيتها ونمسحها من الخارج.

نقوم بشطف الثلاجة بالماء النظيف المضاف إليه ماء الورد.

نجفف الثلاجة باستخدام قماشة قطن جافة.

نقوم بوضع الرفوف والادراج في أماكنهم ونقوم برص محتويات الثلاجة كما كانت بطريقة منظمة.

نقوم بإعادة توصيل الثلاجة بالكهرباء.

إرشادات للمحافظة على نظافة الثلاجة