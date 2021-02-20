طريقة حفظ وتخزين البامية في الثلاجة لأطول فترة

البامية من الخضراوات التي تفضلها الأسر المصرية ولأنه يتم زراعتها في موسم معين وتختفي من الأسواق فهناك طرق تساعد على تخزين البامية في الثلاجة لأطول فترة ممكنة، ويتم استخراجها وطبخها وتصبح كأنها ما زالت طازجة من السوق، ولكن الكثير من ربات البيوت لا يعلمون طريقة التخزين الصحيحة لذلك سوف نلقي الضوء على طرق تخزين البامية خلال هذا المقال.

حفظ وتخزين البامية

حفظ وتخزين البامية للاستعمال في الأوقات التي لا تتوفر فيها في الأسواق من الأمور التي تهم كل ربة منزل وسوف نتعرف على هذه الطريقة التي يمكن معها الحفاظ على نكهة البامية الطازجة:

يتم شراء البامية الطازجة ذات الحجم الصغير التي تميل إلى اللون الأخضر وليس الباهت المصفر.

يتم غسل البامية جيداً ثم تركها حتى تجف ويمكن وضعها في منشفة نظيفة ولفها حتى تمتص الماء.

يتم غلي بعض الماء على النار وبعد إزالة قمع البامية يتم وضعها في الماء المغلي لمدة دقيقتين.

يمكن أن يضاف الخل والليمون إلى الماء أثناء الغليان.

ثم ترفع البامية وتصفى وتوضع في ماء مثلج ثم تصفى مرة أخرى وتوضع في أكياس محكمة الغلق وتوضع في فريزر التجميد.

نصائح عند شراء البامية وتخزينها واستعمالها