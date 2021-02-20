طريقة حفظ وتخزين البامية في الثلاجة لأطول فترة

بواسطة عزت محمد

البامية من الخضراوات التي تفضلها الأسر المصرية ولأنه يتم زراعتها في موسم معين وتختفي من الأسواق فهناك طرق تساعد على تخزين البامية في الثلاجة لأطول فترة ممكنة، ويتم استخراجها وطبخها وتصبح كأنها ما زالت طازجة من السوق، ولكن الكثير من ربات البيوت لا يعلمون طريقة التخزين الصحيحة لذلك سوف نلقي الضوء على طرق تخزين البامية خلال هذا المقال.

طريقة حفظ وتخزين البامية في الثلاجة لأطول فترة

حفظ وتخزين البامية

حفظ وتخزين البامية للاستعمال في الأوقات التي لا تتوفر فيها في الأسواق من الأمور التي تهم كل ربة منزل وسوف نتعرف على هذه الطريقة التي يمكن معها الحفاظ على نكهة البامية الطازجة:

  • يتم شراء البامية الطازجة ذات الحجم الصغير التي تميل إلى اللون الأخضر وليس الباهت المصفر.
  • يتم غسل البامية جيداً ثم تركها حتى تجف ويمكن وضعها في منشفة نظيفة ولفها حتى تمتص الماء.
  • يتم غلي بعض الماء على النار وبعد إزالة قمع البامية يتم وضعها في الماء المغلي لمدة دقيقتين.
  • يمكن أن يضاف الخل والليمون إلى الماء أثناء الغليان.
  • ثم ترفع البامية وتصفى وتوضع في ماء مثلج ثم تصفى مرة أخرى وتوضع في أكياس محكمة الغلق وتوضع في فريزر التجميد.
طريقة حفظ وتخزين البامية في الثلاجة لأطول فترة
طريقة حفظ وتخزين البامية في الثلاجة لأطول فترة

نصائح عند شراء البامية وتخزينها واستعمالها

  1. عند الشراء احرصي على البامية الطازجة الصغيرة.
  2. عند التخزين قومي بتخزين كل كمية على قدر الاستعمال في المرة الواحدة في كيس منفرد.
  3. عند خروج البامية من التخزين وتركها ليذوب الثلج لا تدخليها مرة أخرى للفريزر.
  4. لا تتركي لبامية كثيرا خارج الفريزر وقومي بوضعها في إناء الطهي مباشرة حتى لا يسود لونها.
  5. لا يتم طهي البامية في الأواني النحاسية حتى لا تؤثر على اللون الأخضر للبامية.
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عزت محمد

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