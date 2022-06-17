ستزول سواد السنين في ثوان ..طريقة تنظيف المقلاة المحروقة بمكون سحري خطير

يعد تنظيف المقلاة المحترقة من أصعب الطبقات في التنظيف لأن الأسطح المحروقة تكون أكثر سمكا ويصعب تنظيفها باستخدام الأدوات التقليدية مرة أخرى، فأنتي بحاجة إلى منظف قوي لاستخدامه ومع تراكم الدهون علي المقلاة المستخدمة للإعداد الطعام يسبب الضيف وعدم الارتياح النفسي للكثير من الأمهات، دعنا نوضح لكم كيفية تنظيف مقلاة محترقة بأدوات تنظيف قوية تجعلها لامعة وبيضاء كأنها جديدة وتتمتع برونقها الأصلي من خلال هذه المقالة.

طريقة تنظيف الطاسة المحترقة

من أسهل الطرق لمساعدة ربة المنزل على التخلص من كل الدهون وهذه الوصفة بسيطة للغاية ولا تتطلب أي مجهود، فالكثير من ربات المنزل تعانين من الدهون المتراكمة في المقلاة ويشعرون بعد الارتياح النفسي وخوفا من نقل الأمراض، ولذلك سنقدم لكم الوصفة سحرية للغاية وستحصلين على وصفة رائعة ونتيجة مبهرة، عليك باتباع التعليمات التالية:

المكونات الواجب استخدامها في تنظيف الطاسة المحترقة

2 معلقة كبيرة من عصير الليمون.

3 معالق كبيرة من ملح الليمون.

2 معلقة كبيرة من الكربوناتو.

3 معالق من الكركدية.

لتر ونصف من الماء.

كميه من قشر الليمون.

نصف كوب من الخل.

طريقة استخدام هذه الوصفات لجعل المقلاة جديدة

يجب علينا إحضار وعاء نضع به جميع المكونات.

ضع الوعاء على نار متوسطة ونضع نصف لتر من الماء.

إضافة معلقتان من الليمون.

أضف ملعقتين كبيرتين من الكربوناتو.

أضف ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الليمون.

قم بإضافة كمية الكركديه.

قم بإضافة القليل من قشر الليمون ونصف كوب من الخل وتوضع كل هذه المكونات في الماء المغلي.

ثم يقلب جيدا ويترك على نار متوسطة لمدة نصف ساعة حتى يغلي جيدا.

نضيف المقلاة النظيفة ونضعها في وعاء من الماء المغلي.

ثم نضع المقلاة مرة أخرى في الماء المغلي ونظفها مرة أخرى وكرر العملية حتى تختفي الدهون تماما من المقلاة.

بعد ذلك تغسل المقلاة جيدا بالماء والصابون حتى تشرق وتستعيد رونقها من جديد، وبعد الغسل تشطف جيدا بالماء.

يجف الوعاء من الماء ويصبح جاهزا للاستخدام مرة أخرى.

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