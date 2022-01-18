طريقة تحضير وجبة دجاج فى المنزل

طريقة تحضير وجبة دجاج لأسرة لعشاء لذيذ في المنزل. وصفة شهيرة لدجاج مقلي لذيذ بشكل لا يصدق. هذه الوصفة نقوم بتحضيرها لإرضاء الأسرة بعشاء لذيذ. أبسط المكونات الموجودة في كل أسرة. احرصي على تجربة طهي الدجاج بهذه الطريقة ، وستنسى الوصفات الأخرى لقلي الدجاج في المقلاة. يمكن استخدام هذه الوصفة مع صدور الدجاج أو أفخاذ الدجاج. بالنسبة للوصفة ، يُنصح باستخدام دجاجة صغيرة (حوالي 1 كجم) ، ثم ستحصل على لحم كثير العصير ورائع . إذا كنت تستخدم دجاجة أكبر ، فسوف تزيد من وقت النقع والطهي. اطبخ بفرح!

المكونات :

1كيلو جرام من الدجاج.

5 فصوص كبيرة من الثوم المهروس.

10 جرامات من الفلفل الأسود المطحون الناعم.

10 جرام ملح ناعم.

300 ملي من الماء.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

20 جرام من الزبدة.

طريقة التحضير:

اقطع الأجزاء غير الضرورية وطرقها.

نقوم بوضع الثوم المهروس والفلفل الأسود والملح ونخلطهم جيدا مع بعض ونقوم بفركي الدجاج جيدًا.

نحضر اناء ونقوم بوضع 300 ملي من الماء ومعلقة كبيرة من الخل ونقوم بوضعها فى الماء وتحريكها جيدا ونقوم بوضع الدجاج بها ونتركها لينقع لمدة ساعتين يجب أن يكون الدجاج في درجة حرارة الغرفة.

بعد مرور الساعتين من نقع الدجاج نطلع الدجاج من الماء ونقوم بتجفف الدجاج قليلا.

نحضر مقلاة ونضعها على نار حرارة متوسطة ونضع فى المقلاة 20 جرام من الزبدة ونقوم بتحريكها حتى الزوبان ونقوم بوضع الدجاج لتقلى على جانب واحد لمدة 5 دقائق ثم اقلبها واقليها على الجانب الآخر لمدة 5 دقائق أخرى ثم تقلى لمدة 10 دقائق أخرى ، 5 دقائق على كل جانب.

نحضر 30-50 جرام كريما حامضة بعد 20 إلى 22 دقيقة ، ادهن جانبًا واحدًا بالقشدة الحامضة واقلبها يقلى لمدة 2-3 دقائق ثم ادهن الجانب الآخر من الدجاج واتركه يطهى لمدة 2-3 دقائق أخرى إجمالي وقت الطهي 26 دقيقة إذا كان حجم الدجاج أكبر ، فستحتاج إلى مزيد من الوقت. يمكنك أيضًا تغطيتها وتترك على نار خفيفة لمدة 5-7 دقائق الدجاجة جاهزة تماما.

مكونات البطاطس بالفطر

4 فطرمقطع شرائح صغيرة.

1 بصلة مبشورة.

4 حبات بطاطس (500 جم) مقطعة شرائح صغيرة.

ملح.

فلفل اسود.

طريقة النحضير:

سخني مقلاة بزيت الزيتون ونقوم بوضع البصل يقلى لمدة 2-3 دقائق ونقوم وبوضع الفطر ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعض ونقوم برشة ملح مع رشة من الفلفل الأسود نقوم باقلي الفطر حتى يتبخر السائل بالكامل تقريبًا.

سخني المقلاة ونقوم بوضع 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون بالمقلاة ونضعا بها البطاطس لتقلى على نار عالية لمدة 13 دقيقة مع إغلاق الغطاء ونقوم بتقليب البطاطس 3-4 مرات خلال هذا الوقت ونقوم برشة ملح ، ورشة من الفلفل الأسود أضيفي الفطر واقليه لمدة دقيقة ونقوم بوضع 100 مل كريم (نسبة الدهون 10٪)ونقوم بتقليبهم جيدأ.

يوضع على نار خفيفة لمدة 5 دقائق تقريبًا حتى تنضج البطاطسونقوم بوضع البقدونس والملح حسب الرغبة.

أتمنى لك وجبة شهية!