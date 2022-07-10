طريقة تحضير كيكة جوز الهند الأشخاص المحبة للكيكة يبحثون عن طريقة تحضير كيكة جوز الهند، وتكون سريعة وصحية. كعكة جوز الهند هي كعكة بسيطة مذاقها مختلف عن أنواع الكيك الأخرى. يحتوي على جوز الهند، وهي سهلة في صنعها، والمواد المستخدمة لإحضارها بسيطة، ورخيصة، وتصنع في وقت قليل، سوف نتعرف معكم في هذا المقال.

مكونات تحضير كيكة جوز الهند

لا نحتاج إلى الكثير من المكونات لإحضار كيكة جوز الهند لأنها سهلة، ومتوفرة في المنزل رخيصة الثمن،والمكونات كالتالي:

● مقدار كوب الا ربع من السكر.

● البيض بمقدار 3 بيضات يكون محافظ على درجة حرارة الغرفة.

● الحليب بمقدار حوالى 180 مللي.

● الزيت بمقدار 120 مللى.

● الخل الأبيض بمقدار ملعقة صغيرة.

● الدقيق بمقدار 2 كوب، ويكون من النوع الفاخر.

● البيكنج بودر ملعقة صغيرة منه.

● البيكنج صودا ملعقة صغيرة منه.

● جوز الهند يكون مبشور بمقدار نصف كوب.

● الفانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

● نحتاج للتزين أيضًا جوز الهند يفضل أن يكون مبشور، وكريم شانتيه.

طريقة تحضير كيكة جوز الهند

الآن سوف أوضح لكم طريقة تحضير كيكة جوز الهند في المنزل لأن كثير من الأمهات تفضل أن تصنعها لأطفالها لأنها تحتوى على الكالسيوم، والبروتين، وهذا يفيد الأسنان والعظام، والطريقة كالآتي:

● في خلاط كهربائي، أو مضرب يكون كهربائي أيضًا نخفق البيض، ويكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم نضيف مقدار السكر إلى الخليط، والفانيليا بمقدار ملعقة صغيرة، ونستمر في الضرب حتى يكون قوامها كريمي.

● ثم نضيف فقط كوب إلا ربع كوب من اللبن، ونضيف مقدار الزيت أيضًا على الخليط، وخل بمقدار ملعقة صغيرة، ونقوم بالتقليب جيدا حتى تكون عجينة الكيكة ممتزجه جيدًا.

● ثم أضيفي 2 كوب من الدقيق الناعم، أو الدقيق لجميع الأغراض، وثم نضف جوز الهند، وملعقة صغيرة من كل من البيكنج بودر، والبيكنج صودا، ونقوم بالتقليب حتى يصبح الخليط ممتزج تمامًا، وجاهزًا.

● ثم ضعي خليط الكيك في صينية يوجد بها زيت، ثم نضع ورق الزبدة، أو تكون مدهونة بالقليل من الدقيق حتى لا يلتصق الخليط بالصينية.

● ثم اخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة على الرف الأوسط حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.