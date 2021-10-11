طريقة تحضير كيكة التوينكيز اللذيذة بحشوة الكريمة بخطوات بسيطة

كيكة التوينكيز، كعكة الأطفال المفضلة، مصنوعة من المكونات الأساسية التي يمكن العثور عليها في المنزل، وتلغي الحاجة إلى شراء عبوات جاهزة الصنع، لأنها سهلة التحضير.

هذه الكعكة ذات ملمس ناعم وطري ولا تتطلب سوى القليل من المكونات البسيطة ويمكن صنعها بسرعة وسهولة، وسنوضح لك في هذا المقال كيفية صنع حشوة كريمية لذيذة لكعكة Twinkies، مما يضفي عليها طعمًا رائعًا.

مكونات كعكة التوينكيز

كوبين من الدقيق. يستخدم نصف كوب سكر في هذه الوصفة. ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر. ملعقة صغيرة من صودا الخبز. نصف كوب زبدة طرية. نصف كوب حليب. بيضتان.

مكونات الحشوة

– نصف كوب من السكر.

– 2 بياض بيضة مخفوقة.

– أضف ملعقتين صغيرتين من الماء.

– ملعقة عسل.

– رشة بسيطة من الملح.

– ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيكة التوينكيز

ستوضح لك الإرشادات التالية كيفية صنع كعكة توينكيز محلية الصنع بحشوة الكريمة التي يكون مذاقها أحلى من المذاق الذي تشتريه من المتجر.

– افصل الصفار عن بياض البيضة وأضف نصف السكر والدقيق إلى طبق كبير، ويقلب حتى يمتزج جيدًا.

– ثم باستخدام الخلاط الكهربائي أو الخلاط اليدوي، اخلطي خليط الدقيق مع الزبدة وصفار البيض والحليب وقليل من مستخلص الفانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا ودسمًا.

– بمجرد خلط بياض البيض جيدًا مع قطرة من عصير الليمون، يُضاف السكر المتبقي وتُمزج المكونات حتى تصبح كريمية.

– ثم باستخدام ملعقة، اخلطي مزيج بياض البيض مع الخليط السابق، مع الحرص على التقليب جيدًا حتى يتداخل الخليط تمامًا.

طريقة تسوية كيكة التوينكيز

يتم تضمين الخطوات التالية في عملية التسوية:

يُسكب خليط الكيك في صينية خَبز مُدهون بالزيت ويُوزّع ليغطي القاع (شكل الصينية حسب الرغبة، يمكنك استخدام قوالب كب كيك أو قوالب مستطيلة صغيرة تعطي نفس شكل الجاهز).

توضع الكعكة على رف شبكي في فرن ساخن على حرارة 180 درجة وتخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى يتحول إلى اللون الذهبي.

أخرجي الكعكة من الفرن واتركيها تبرد تمامًا قبل تقطيعها.

طريقة عمل حشوة كعكة توينكيز

اتبع هذه الإجراءات لعمل الحشوة:

باستخدام طبق كبير، اخلطي نصف كوب سكر، بياض بيضتين، 2 ملعقة كبيرة ماء، 1 ملعقة كبيرة من العسل، وقليل من الملح لعمل الحشوة. في حمام ماء ساخن، اخلطي المكونات، وقلبي باستمرار لمدة 4 دقائق أو حتى يذوب السكر تمامًا. بعد ذلك، سنستخدم خلاطًا كهربائيًا لخفق المكونات لمدة خمس دقائق، حتى تمتزج جيدًا، وتتضاعف في الحجم، ويكون لها قوام الكريمة. إضافة ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا قبل نقل الخليط إلى كيس المعجنات. بعد ذلك، سنقوم بعمل ثقوب في الكعكة ونسكب خليط الكريمة من خلالها. يتم تقديمه مع المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب وألف هنا.

نصائح حول كيفية صنع كعكة التوينكيز

عندما يتعلق الأمر بخبز الكيك، فإليك بعض النصائح التي يجب تذكرها: