طريقة تحضير العصبان التونسي “أكلة رمضانية”
المكونات
- كمية قليلة من النعناع اليابس.
- كوب واحد من كلٍ من الحمص و البرغل.
- بصل أحمر مفروم.
- 400 غرام من لحم الخروف.
- 20 غرام من كبد الخروف المقطّع.
- 3 ملاعق كبيرة الحجم من الطماطم المقشرة والمقطعة إلى مكعبات.
- حزمة كلٍ من البقدونس و السبانخ.
- 1 كيلو غرام من الفارغ وكرشة الخروف.
- ملعقة واحدة صغيرة من كلٍ من الملح و الكراوية و البهارات المشكلة كذلك فلفل أسود و فلفل أحمر.
- ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.
- 150 غراماً من قلب الخروف.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- ضعي كرش الخروف في وعاء خلط عميق وفرك الكرش جيداً بالماء يكون ساخن و إضافة الطحين والليمون وزيت الزيتون والملح إلى أن يصبح لونها أبيض ثمّ غسلها جيداً من المكونات ووضعها على لوح للتقطيع ثم قومي بتقطيعها إلى أجزاء ذات حجم مناسب وخياطة كل جزء على شكل كيس مع عدم خياطتها كاملاً من أجل حشوها من الداخل (وهذه ما تسمى العصبان).
- بعد ذلك إحضار وعاء خلط متوسط العمق وتقطيع الكبد واللحمة والقلب إلى قطع صغيرة الحجم ووضعها بالوعاء ثمّ فرم السبانخ مع البقدونس فرماً ناعماً ووضعها مع أنواع اللحوم في وعاء الخلط .
- ضيفي كل من الحمص و البرغل والبصل الأحمر والبهارات والثوم والملح والهريسة الحارة والكروية والنعناع والفلفل الأسود والأحمر والشطة وخلط جميع المكونات معاً ثمّ ضيفي القليل من زيت الزيتون إلى المكونات وخلطهم ثمّ حشو العصبان وخياطتها كاملاً.
- وضع قدر كبير على نار درجة حرارتها عالية ووضع الماء في القدر وتركه إلى أن يغلي ثمّ ضعي العصبان في الماء المغلي ثمّ ضيفي معجون الطماطم و البصل الأحمر ونوعي الفلفل الأسود والأحمر و البودرة والطماطم المقطّعة والمقشرة وزيت الزيتون إلى الماء المغلي (الصلصة) وترك العصبان على نار هادئة لمدة 30 دقيقة إلى أن ينضج ثمّ رفعه من الصلصة ووضعه بطبق و يقدم بجانب الكسكس وصلصة العصبان.