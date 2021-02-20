الدجاج من الوجبات المفضلة لدى جميع الأشخاص ويعد الدجاج من الأكلات الغنية بالبروتين وكثير من المعادن الأخرى المفيدة للجسم، ولابد من تقديم جزء من البروتين إلى السفرة اليومية لأفراد الأسرة، ومع تكرار تناول الدجاج قد يصيب البعض بالملل والروتين من تكرار التناول، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق مختلفة لتحضير الدجاج، اليك طريقة تحضير الدجاج المشوي بالزبادي في الفرن.

طريقة تحضير الدجاج المشوي

من أكثر الوصفات سهولة هي تحضير الدجاج المشوي بنكهة مختلفة ومميزة، وخلال مقالنا اليوم نتعرف معكم على خطوات ومكونات تحضير الدجاج المشوي:

مكونات تحضير الدجاج المشوي

دجاجة مقطعة أربع قطع.

بصلة مفرومة.

حبة طماطم مبشورة.

3 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة زبادي

ملعقة ملح كبيرة.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة بهارات فراخ.

ملعقة خل.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بابريكا.

ملعقة صلصة طماطم.

طريقة عمل الدجاج المشوي