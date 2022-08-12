طريقة التقديم على برامج دبلوم جامعة الإمام 1444 السعودية

أعلنت الكلية التطبيقية البرامج المدفوعة عن التقديم على برامج دبلوم جامعة الإمام 1444، كما حددت طريقة التسجيل فيها من خلال الموقع الخاص بالجامعة، وهي مخصصة لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، كما قامت بتعيين الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بجامعة الإمام محمد بن سعود للانضمام للكلية التطبيقية، وهناك دبلومات متنوعة يستطيع الأشخاص الحصول عليها في عدد من التخصصات، وهذا ما سنوضحه لكم في الأسطر القادمة من المقال.

التقديم على برامج دبلوم جامعة الإمام 1444

تم فتح أبواب التقديم على برامج دبلوم جامعة الإمام 1444 مؤخرا لجميع الطلاب الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل أراضي السعودية أو من خارجها، والتقديم يكون في تاريخ الثالث عشر من شهر محرم 1444، ويستمر حتى السابع عشر من الشهر، وهذا من أجل الانضمام للسنة الدراسية الجديدة، والتي من المقرر أن تنطلق بتاريخ أول يوم من شهر صفر 1444، شرط أن تتوفر فيهم الضوابط الهامة، والتسجيل يكون كما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الإمام، ثم يختار من بين الخيارات المتاحة ” برامج الدبلوم الكلية التطبيقية الخدمة الذاتية بعد ذلك عليه أن يضغط على زر تسجيل جديد، ثم يقوم بإدخال كل بياناته الشخصية، وهي رقم السجل المدني والرمز السري أيضا يجب أن يحدد الشخص الجنسية والدراسة، ثم يجيب على سؤال الأمان المطروح أمامه، ويقوم بتسجيل الدخول يحدد نوع الدراسة والاسم الكامل ثم يضغط على زر المتابعة سيظهر له بأن الطلب الخاص به مكتمل الآن، في هذه الحالة سيتعرف على آخر التنبيهات بخصوص الموعد النهائي للتقديم.

برامج جامعة الإمام محمد بن سعود

إن جامعة الإمام محمد بن سعود تقدم للراغبين في الانضمام لها العديد من برامج الدبلوم، والتي يستطيع الشخص الحصول عليها بالتقديم على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة، من أبرز هذه البرامج نذكر لكم ما يلي:

البرامج الدراسية تتضمن فصلين أو أربعة، من ضمنها برنامج الإرشاد الأسري

هناك أيضا برنامج دبلوم إدارة أعمال، والأمن السيبراني

أيضا يوجد دبلوم الشبكة والبرمجة.

نصل إلى ختام مقال التقديم على برامج دبلوم جامعة الإمام 1444، والذي وضحنا لكم من خلاله طريقة التقديم بشكل إلكتروني على برامج الكلية التطبيقية من خلال الموقع الرسمي للجامعة.