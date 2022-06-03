طريقة إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل 1443والشروط اللازمة

طريقة إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل 1443 هي من إحدى الميزات التي يسأل عنها من يرغب بأداء فريضة الحج من داخل المملكة العربية السعودية، وهي من الخدمات التي أتاحتها المملكة لتسهيل أمور الحجاج وخاصة مع اقتراب موسم الحج لهذا العام الذي يعتبر فريضة أساسية من فرائض الإسلام يؤديها المسلم المستطيع تقرباً لله تعالى، وقد أعلنت وزارة الحج على حسابها الرسمي على منصة تويتر بدء التسجيل لحجاج الداخل من يوم الجمعة 2/11/1443 الموافق 3/6/2022، و سنشرح هنا بعض الأمور المتعلقة بهذا السياق:

طريقة إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل 1443

يتساءل الكثيرون عن كيفية إصدار تصاريح الحج، والأوراق الثبوتية اللازمة لهذا، وهنا سنكتب لكم بعض الخطوات التي تتعلق بهذا الموضوع:

التسجيل ضمن المسار الإلكتروني الخاص بحجاج داخل المملكة، ثم النقر على زر الموافقة على جميع الأحكام والشروط التي يطرحها المسار.

الولوج إلى منصة أبشر.

يختار المسجل الخدمة المتعلقة بإصدار تصاريح الحج.

يملي الحقول بالبيانات المطلوبة من رقم سجله المدني .

الضغط على خيار “إصدار تصريح الحج”.

بعد ذلك يمكنه تحميل الإصدار وطباعته.

المتطلبات اللازمة لإصدار تصريح الحج 1443

أيضًا على كل متقدم لإصدار التصريح توفر بعض الشروط الضرورية وهي:

أن يسجل الشركة أو الجهة التي اعتمدها ك مستفيد، للحصول على الصلاحيات التي تقدمها منصة أبشر.

تسجيل وتفعيل حساب أبشر ضمن جهة حكومية، أو يمكن أن يسجله ضمن شركة أيضًا.

كما يتوجب على المتقدم أن يسجل نفسه أيضًا ضمن جهة حكومية رسمية.

طريقة إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل 1443 من خلال موقع رسمي خاص بوزارة الحج لحجاج الداخل والذي أعلنت عن بدء التسجيل لهم اليوم الجمعة 3/6.