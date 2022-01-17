طريقة عمل الكشري الأسكندراني بالعدس الأصفر بأسهل الطرق والخطوات

مصر تحديداً تفنن في تقديم أكلاتها بالأخص الأكلات الشعبية التي يتهافت عليها الجميع سواء بالتحضير أو في تناولها ويعد الكشري بأنواعه من ألذ الوجبات الغير مكلفة الا أنها محتويات متوفرة بكل منزل وكل بلد تشتهر بأكلة معينة تميزها وفي الأسكندرية والمنصورة يطلق عليها الكشري الأسكندراني ويطلق عليه في العموم كشري بعدس أصفر ويقدم بجانبه البيض المسلوق أو المدحرج بالزيت أو السمن والطماطم المخللة مكونه الأساسي العدس الأصفر والأرز المصري مع الصلصلة الحمراء ويطلق عليه لحم الفقراء لاحتوائه على نفس نسبة عالية من البروتين.

طريقة عمل الكشري الأسكندراني بالعدس الأصفر بأسهل الطرق

المكونات

ربع كيلو عدس أصفر.

كوبان أرز مصري.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

بصلة متوسطة مفرومة.

بيض بعدد أفراد الأسرة.

زيت نباتي.

مكونات البصل المحمر المقرمش

بصلتان كبيرة مقطعة جوانح للتزين.

ملعقتان نشأ.

ملعقتان دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

مكونات الصلصة

نصف كيلو طماطم فريش معصورة.

بصلة متوسطة مفرومة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

مكونات الطماطم المخللة

خمس حبات طماطم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

حبتان ليمون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

طريقة تحضير الكشري

نغسل الأرز والعدس جيداً لأزاله أي أتربه.

نضع حلة مناسبة على نار متوسطة.

نضيف ملعقتان من الزيت ثم نضيف البصل المفروم.

نقلب البصل حتى يدبل ويصبح لونه ذهبي.

ثم نضيف العدس والأرز والكمون والملح ونقلهم.

نضيف كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار حتى يتشرب الماء.

نخفض النار حتى يتم نضجة تماماً.

طريقة عمل الصلصة

نضع حلة صغيرة على النار ثم نضيف الزيت والبصل.

نقلبهم حتى يذبل البصل ثم نصب عصير الطماطم.

نترك الصلصة حتى تسبك ثم نضيف الملح والكمون.

نغرف الكشري الأسكندراني بالأطباق ونضيف الصلصة على الوجة.

طريقة عمل البصل المحمر لتزين الكشري

نضع في وعاء عميق النشا والدقيق.

نضيف الملح على البصل ونقلهم حتى يتخلل أنسجة البصل.

نضيف البصل على المكونات الجافة ونقلبهم.

ثم ننخلهم بالمصفاه قبل وضعهم بالزيت

نضع طاسة على النار ونضيف كمية غزيرة من الزيت.

نضع نصف كمية البصل بالطاسة ونقلبهم قليلاً.

نتركهم حتى يصبح لونهم ذهبي ثم نرفعهم على ورق مطبخ.

طريقة عمل الطماطم المخللة