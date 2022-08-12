طرق التقديم والشروط.. كيف تسجل المرأة المطلقة السعودية في برامج مساعدات الضمان الاجتماعي؟

تبحث المرأة السعودية المطلقة عن طرق تقديم في برامج مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي، وذلك بعدما أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي السعودي عن إمكانية تقدم المرأة المطلقة بطلب للحصول على مساعدة من الضمان الاجتماعي، ولكن ما هي طرق التقديم وما هي الشروط المطلوب توافرها، هذا ما سنعرضه في السطور التالية..

طرق التقديم في برامج مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي

هناك عدة خطوات على المرأة الراغبة في التقديم لبرامج مساعدات الضمان الاجتماعي السعودي، إتباعها وسوف نذكرها بالترتيب

-الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي السعودي

-يجب إنشاء حساب قومي إذا كنتي لا تمتلكين حساب

-بعد إنشاء الحساب، يمكن تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

-انقري على أيقونة “التقدم الآن”

-اكتبي كل البيانات التي يحتاجها الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

-قومي برفع المستندات المطلوبة لاستكمال التقديم وبالطبع عليكي التأكد من كونها سارية الصلاحية

-اضغطي على أيقونة “تأكيد”

-انتظري مراجعة بياناتك وإرسال الرد سواء بالرفض أو الموافقة

شروط التقديم في برامج مساعدة الضمان الاجتماعي السعودي

توفر برامج مساعدة الضمان الاجتماعي السعودي، المورد المالي، لأي امرأة سعودية مطلقة ولا تمتلك مصدر دخل ثابت، وتوفر لها تلك البرامج فرص التقديم للحصول على مساعدة من الضمان الاجتماعي السعودي، ولكن هناك شروط يجب توافرها، وهي:

-يجب أن تكون المرأة المطلقة تحمل الجنسية السعودية

-يجب أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية

-يجب أن يتراوح عمر المرأة المطلقة بين 35 عامًا و65 عامًا

-يجب ألا تكون المرأة المطلقة تعمل في وظيفة ثابتة

-يجب توافر جميع المستندات والأوراق التي تطلبها الوزارة

-يجب أن تكون المرأة تمتلك حساب بنكي