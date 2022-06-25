طرق التخلص من الحشرات
مع دخول فصل الصيف، تبدأ مهمة كل ربة منزل للتخلص من الحشرات، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة التي تزعجنا، خاصة إذا استخدام المبيدات الحشرية التى لها تأثير سلبي على صحة أسرتك، ولذلك تبحث كل ربة منزل على طرق آمنة للتخلص من هذه الحشرات المزعجة، دون اللجوء للمبيدات الحشرية والروائح المضرة.
طرق طبيعية وآمنة لطرد الحشرات من المنزل
- عليك أن تتجنبي دخول الحشرات إلى البيت، مثل الحشرات الصغيرة مثل البق، عليك أن تحرصي على تهوية المنزل بشكل يومي واحرصي على تعرض الفرش للشمس دائما و بشكل مستمر.
- لكي تتجنبي وجود النمل فى المنزل وهو من أكثر الحشرات انتشارًا فى فصل الصيف، لكي تتخلصي منه إستخدمى الفازلين مع النعناع، قومي بخلط كمية مناسبة من خلاصة النعناع والفازلين جيدًا، وادهنى بها مخارج النوافذ والابواب، لأن النمل ينزعج من الفازلين لأنه من المواد التى تسبب له صعوبة فى الحركة.
- وتعمل فوانيس الإضاءة فى طرد الذباب وتعمل أيضًا على طرد الحشرات الطائرة.
- استخدامي البان والمسك فى تبخير المنزل والذي يساعد على طرد الذباب والناموس من المنزل.
- اصنعي مصيدة الصراصير من مسحوق القهوة مع الماء، احضري برطمان واضيفي المياه ومسحوب القهوة، لكى يأتى الصراصير إليه وتسقط داخل البرطمان.
- و استخدمي الليمون مع القرنفل، قومى بتقطيع الليمون إلى نصفين وضعي فيه حبات القرنفل وضعيه في المكان الذي يوجد فيه الذباب وينتشر فيه.
- مع الوقت سيختفي الذباب تمامًا من منزلك وهذه الطريقة ليس لها أي رائحة ضارة أو شئ مثل هذا.