طريقة عمل المفالت الأكلة الشعبية والسحور المُفضل بالسعودية

طريقة عمل المفالت تختلف من منطقة إلى أخري ومن بيت لآخر، حيث تتعد طرق إعداده وتجهيزه، وتعتبر وجبة المفالت من الوجبات المهمة، ومن الأكلات الشعبية المتميزة التي يفضلها العديد من المناطق فى المملكة العربية السعودية، حيث أنها السحور المفضل فى بعض مناطق المملكة ومنها منطقة جازان، ويعتبر المفالت وجبة ذات قيمة غذائية كبيرة حيث يحتوي على الحليب والذرة أو الدخن، أو الدقيق الأبيض، والسكر، والسمن، والعسل، وهو من الأكلات التي تمنح الجسم الطاقة وتعيين الإنسان على الصيام وتحمله وهو من المأكولات الشعبية والتراثية بالمملكة.

طريقة عمل المفالت

يتم وضع اللبن على النار فى “الحيسية” وهى عبارة عن إناء من الفخار حتي يغلى اللبن.

يتم إضافة معجون الذرة أو الدخن المخمر، أو الدقيق الأبيض أو القمح بحسب رغبة وذلك بوضعه بأصابع اليد مع التقليب باليد الأخري باستمرار بواسطة ملعقة كبيرة حتي يتماسك الخليط ويستمر التقليب حتي ينضح المفالت ويتغير لون اللبن.

بعد أن ينضج العجين ويخلط مع الحليب فى “الحيسية” يتم رفعه من على النار ويتم تركه ليبرد قليلاً، ثم يتم إضافة السمن والسكر إليه.

يتم تقديم وجبة المفالت فى السحور حيث يتميز بسهولة الهضم ومنح الإنسان طاقة تساعد على تحمله الصيام.

أنواع المفالت

هناك نوعين من المفالت النوع الأول هو “المفالت الحلو” والنوع الثاني هو “المفالت الحامض” ويتكون المفالت الحلو من عجين الذرة أو الدخن الغير مخمر، ويضاف إليه السكر أو العسل والسمن، أما النوع الثاني وهو المفالت الحامض فيتكون من عجين الذرة أو الدخن المخمر مع السمن ويمكن إضافة أي أطعمة حامضية له، ويعتبر النوع الأول وهو المفالت الحلو هو الأكثر شعبية وتفضيل فى المملكة من المفالت الحامض.