صدمة! .. غياب مؤثر للأهلي في مواجهة الأخدود

عاد النادي الأهلي بكل حماس وتحمل للقمة مرة أخرى في دوري روشن لكرة القدم، إذ يستعد لمواجهة الأخدود يوم الجمعة المقبلة، الموافق 16 فبراير، في مباراة مهمة لمساعدته على استعادة زخمه وتحقيق الانتصارات.

ولكن يبدو أنه سيفتقد لخدمات اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه، نجم وسط الفريق، الذي سيغيب بسبب الحاجة إلى فترة راحة لا تقل عن 5 أيام بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، حيث يتطلع منتخب ساحل العاج للفوز في نهائي البطولة ضد نيجيريا.

الأهلي، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، يسعى بجدية لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية، بهدف تصحيح الأخطاء وتحسين أدائه للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن.

والفريق مصمم على تحقيق الانتصارات وتحقيق النجاحات في الساحة المحلية، وبالتالي يعمل بجدية واجتهاد لتحقيق الأهداف المرسومة، والمحافظة على مكانته كأحد أبرز الأندية في البطولة.