شغل دماغك واختبر ذكائك الحسابي من خلال حل المسألة التالية وإصلاح بشكل صحيح، مع العلم أنه بإمكانك إزالة عود واحد من أجل الوصول للحل الصحيح سريعًا، ركز جيدًا الآن وابدأ سريعًا في البحث عن الإجابة الصحيحة في 8 ثوانٍ، يُمكنك البدء الآن.

شغل دماغك واختبر ذكائك الحسابي.. أزل عود ثقاب لإصلاح هذه المسألة في 8 ثوانٍ

ابحث عن حل اللغز

اختبر مهاراتك وقدراتك المختلفة في البحث والتدقيق من خلال الوصول إلى الحل الصحيح للغز الموضح أمامك في الصورة التالية.

استمر في البحث عن الحل الصحيح الآن ولا تتوقف حتى انتهاء الوقت.

هل توصلت إلى الإجابة الصحيحة الآن؟ أم لم تتوصل بعد؟ استمر في البحث أمامك فرصة أخيرة…

3

2

1

انتهى الوقت الآن.

الإجابة الصحيحة

سيتم إزالة عود من علامة + لتُصبح –

ويكون الحل الصحيح هكذا: 1=8-9