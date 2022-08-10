شروط و خطوات التقديم في وظائف بنك الراجحي للنساء

يعلن بنك الراجحي كل فترة عن وظائف خالية للمواطنات و المواطنين السعوديين الراغبين في العمل بالبنك ، ويحدد البنك الشروط المطلوبة لمن يرغب في التقديم بالوظائف المعلن عنها، وبنك الراجحي يعد من أكبر و أهم المصارف الإسلامية بالعالم وتم تأسيسه على يد الأخوة صالح وعبد الله و سليمان محمد بن عبد العزيز الراجحي عام 1957 ويبلغ رأس مال البنك 25 مليار ريال سعودي، ويعتمد مصرف الراجحي في جميع تعاملاته على مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يزيد من ثقة العملاء به و ينتشر مصرف الراجحي في أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال 500 فرع .

خطوات التقديم في وظائف بنك الراجحي للنساء

يمكن للنساء التقديم في الوظائف المطلوبة في مصرف الراجحي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لـ ” مصرف الراجحي “

الضغط على تسجيل

إرفاق السيرة الذاتية

تسجيل اسم المتقدمة و اسم العائلة

تسجيل البريد الإلكتروني

تسجيل كلمة السر وتتكون من 8 أرقام و حروف

تسجيل تاريخ الميلاد

الموافقة على شروط التسجيل

الضغط على ” أنشئ حساب “

الضغط على ” البحث عن وظيفة “

اختيار الوظيفة المراد التقديم بها

الضغط على ” تقدم الآن “

شروط التوظيف في بنك الراجحي

أعلن بنك الراجحي عن الشروط المطلوبة لمن ترغب في التقديم بالوظائف الشاغرة في المصرف، و الشروط هي:

سعودية الجنسية

حاصلة على بكالوريوس أو ماجستير بالتخصصات المطلوبة

حديثة التخرج من الجامعة

تجيد اللغة الإنجليزية

حدها الأدنى من المعدل التراكمي ” 3.75 /5 أو 2.75 / 4 “

التخصصات المطلوبة في مصرف الراجحي

حدد مصرف الراجحي التخصصات المطلوبة للعمل به، وهي كالتالي :

إدارة الاعمال

القانون التجاري

المالية

التسويق

المحاسبة

الاقتصاد

هندسة صناعية

إدارة العمليات

إدارة المشاريع

التجارة الإلكترونية

نظم المعلومات الإدارية

طرق التواصل مع الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي

أعلنت الهيئة الشرعية في بنك الراجحي عن بعض الطرق للتواصل مع مصرف الراجحي، وهي كالتالي: