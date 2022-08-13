شروط شراء جوال آيفون تقسيط من جرير السعودية 1444هـ والأوراق المطلوبة

يرغب الكثير من الأشخاص في شراء هواتف جديدة ولكن الأعباء المادية تثقلهم وتمنعهم من اتخاذ الخطوة، ولذلك توفر شركة جرير خدمات متعددة لعملائها أهم هذه الخدمات هي التقسيط على المنتجات التي من بينها أجهزة الجوال بجميع أنواعها، ولذلك تعرف على الشروط اللازمة والأوراق اللازم إحضارها.

شروط شراء جوال آيفون من جرير السعودية

تعد الشركة واحدة من أهم الشركات التي تعمل في التجارة في الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والكتب والأدوات المدرسية ،وتمكنك شركة جرير من تقسيط المنتجات بعد إتمام عدة شروط وهي:

في البداية يلزم أن يكون سعودي الجنسية وأحد العاملين في القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي وأن يكون الحد الأدنى للراتب 3500 ريال ،وكذلك بالنسبة للعاملين في القطاع البنكي.

أما بالنسبة إلى الموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين وكذلك المقيمين فيلزم أن لا تقل رواتبهم عن 3500 ريال سعودي.

يلزم أن يكون الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص هو 4000 ريال سعودي.

يلزم كذلك أن يكون الحد الأدنى لراتب المقيمين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص 7000 ريال.

كما يلزم أن لا يقل عمر المتقدم على تقسيط الجوال عن 18 عام.

يلزم أن لا يزيد عن 60 عام أما المتقاعدين 67 عام.

الأوراق المطلوبة لشراء جوال جديد بالتقسيط من جرير

لا يتطلب شراء الهاتف إلى الحاجة لوجود كفيل، كما أنه يوفر فترات السداد التي تصل إلى سنتين كاملتين، بينما تصل قيمة التمويل في بعض الحالات إلى 30 ألف ريال سعودي، الأوراق المطلوبة هي وثائق بسيطة نوضحها فيما يلي