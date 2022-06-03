شاهد: أهم 5 اختراعات غيرت البشرية

هناك العديد من الاختراعات التي غيرت البشرية نحو التطور والازدهار.وهذه الاختراعات لعلماء كانو يفشلون مرات ومرات حتى وصلو إلى أهم الاكتشافات.

ومن أهم هذه الاختراعات:

1-لوي داجير مخترع الكاميرا 1787-1851:

إنه لوي جاك مندي داجير واحد من الذين استطاعو أن يطوروا التصوير الفوتوغرافي في العام 1830 ومابعدها.ولد في سنة 1787 في مدينة كورجي شمال فرنسا وقد بدأ حياته رساما وفي الثلاثين من عمره اخترع طريقة لعرض اللوحات الفنية مستخدما أسلوبا معينا في الإضاءة وعندما كان مشغولا بهذا الفن حاول أن يجد طريقه لنقل مناظر الطبيعة بصورة آلية أي تصويرها وليس رسمها.

2-ماركوني مخترع الراديو 1874-1937:

اسمه غوغليمو ماركوني مخترع الراديو، ولد في مدينة بولونيا في إيطاليا عام 1874 من أسرة غنية وقد تعلم في بيته، وعندما بلغ العشرين من عمره قرأ تجارب هنيريش هرتس التي قام بها قبل ذلك بسنوات، وتجارب هرتس قد أثبتت وجود موجات غير مرئية كهربائية مغناطيسية وهذه الموجات تتحرك في الهواء بسرعة الضوء وتتطورت معه الأمور لاكتشاف الراديو.

3-بيتر هنلاين ساعاتي ألماني:

ولد ومات في نورمبرج ألمانيا 1480-1542 اخترع أول ساعة، كان هنلاين يقوم بصناعة وإصلاح الساعات التي كانت تدار في ذلك الوقت باستخدام ثقل موزون، وكان هذا العامل ماهر جدا وكان يبحث عن قوة أخرى يسهل استخدامها لإدارة الآلة. ونجح في تزويد ساعته بزنبرك مما جعلها تدور في جميع الأوضاع.

4-يوهان غوتنبرغ مخترع الطابعة1400-1468:

هذا المخترع الألماني اخترع الطابعة، أو على الأصح اخترع الحروف التي توضع إلى جوار بعضها البعض،ثم يوضع فوقها الورق ثم يضغط عليه فتكون الصحيفة المطبوعة .

5-غاليليو مكتشف علم الفلك 1564-1642:

هو عالم إيطالي والمسؤول الأول عن تطوير المناهج العلمية أكثر من أي إنسان آخر.

ولد في مدينة بيزا الإيطالية ودرس في جامعاتها ثم توقف عن إكمال دراسته لأسباب مالية، ورغم ذلك فقد حصل على وظيفة مدرس في الجامعة عام 1589, وبعدها بسنوات التحق بالتدريس في كلية

(باكو) وظل هناك حتى 1610 وفي ذلك الوقت أنتج أعظم أعماله العلمية.

وهنا ننتهي عند هؤلاء العلماء الكبار.

مارأيك حول هذه الاختراعات وأصحابها؟