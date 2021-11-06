شاهد أهداف وملخص مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم

بواسطة أحمد الفاضل

تعثر تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم أمام نادي بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، وانتهت مباراة تشيلسي وبيرنلي بالتعادل بهدف لكل فريق ليقتسم كل من تشيلسي وضيفه نقطتين بواقع نقطة لكل فريق وذلك لحساب الجولة الـ 11 من البريمير ليغ. 

شاهد أهداف وملخص مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم 3 6/11/2021 - 9:41 م

وسجل أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي كل من كاي هافرتز لصالح تشيلسي في الدقيقة 33 من عمر اللقاء واللاعب التشيكي ماتاي فيدرا، وتمكن تشيلسي من حصد نقطة وحيدة ليظل في المركز الأول كما هو بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين والذي يمتلك في رصيده 23 نقطة.

شاهد أهداف وملخص مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم 1 6/11/2021 - 9:41 م

وبالنظر لنتائج فرق الدوري الإنجليزي الكبرى في الأسابيع الماضية نجد أن المنافسة مستعرة على المركز الأول والذي يحتله حالياً تشيلسي بـ 26 نقطة، وكان تشيلسي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين الكبار من مختلف فرق وأندية الدوريات الكبرى وجاء على رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي قدم لتشيلسي الإنجليزي من انتر ميلان الإيطالي بعد فترة تألق فيها بشدة وصار مطلوباً في مختلف أندية أوروبا.شاهد أهداف وملخص مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم 2 6/11/2021 - 9:41 م

ويلعب تشيلسي مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي يوم السبت 20 نوفمبر أي بعد انقضاء فترة التوقف الدولي التي قد تستمر لـ 14 يوماً وتلعب فيها مختلف المنتخبات الأوروبية مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. 

إقرأ أيضاً:

تفاصيل بيع نادي نيوكاسل يونايتد لصالح صندوق الاستثمار السعودي

جدول مباريات الدوري الانجليزي اليوم شهر سبتمبر 2021

القنوات المجانية الناقلة للقاء تشيلسي وليفربول في الدوري الانجليزي

Avatar of أحمد الفاضل
أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل

اترك تعليقاً