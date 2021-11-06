شاهد أهداف وملخص مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم

تعثر تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي اليوم أمام نادي بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، وانتهت مباراة تشيلسي وبيرنلي بالتعادل بهدف لكل فريق ليقتسم كل من تشيلسي وضيفه نقطتين بواقع نقطة لكل فريق وذلك لحساب الجولة الـ 11 من البريمير ليغ.

وسجل أهداف مباراة تشيلسي وبيرنلي كل من كاي هافرتز لصالح تشيلسي في الدقيقة 33 من عمر اللقاء واللاعب التشيكي ماتاي فيدرا، وتمكن تشيلسي من حصد نقطة وحيدة ليظل في المركز الأول كما هو بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب الملاحقين والذي يمتلك في رصيده 23 نقطة.

وبالنظر لنتائج فرق الدوري الإنجليزي الكبرى في الأسابيع الماضية نجد أن المنافسة مستعرة على المركز الأول والذي يحتله حالياً تشيلسي بـ 26 نقطة، وكان تشيلسي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين الكبار من مختلف فرق وأندية الدوريات الكبرى وجاء على رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي قدم لتشيلسي الإنجليزي من انتر ميلان الإيطالي بعد فترة تألق فيها بشدة وصار مطلوباً في مختلف أندية أوروبا.

ويلعب تشيلسي مباراته القادمة في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي يوم السبت 20 نوفمبر أي بعد انقضاء فترة التوقف الدولي التي قد تستمر لـ 14 يوماً وتلعب فيها مختلف المنتخبات الأوروبية مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.