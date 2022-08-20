منزل

سمك موسى وأبرز المعلومات عنه

أحمد مراد

هو من الأنواع التي تنتمي إلى فصيلة الخوفعيات، وهو من أنواع السمك المفلطح، وله جمجمة ملتوية، حيث تقع العينان على جانب واحد من الجسم، ولها زعانف مستديرة الشكل، ويعيش بالقرب من الشواطئ التي توجد بها المياه الدافئة، ولسمك موسى أعين صغيرة متقاربة، وفم معقوف(محني وملوي من طرفه)، وجسم بيضوي مفلطح، وزعانف الذيل على هيئة مستديرة.

لماذا تمت تسميته بهذا الاسم؟

يقال أن التسمية تعود إلى عهد سيدنا موسى عليه السلام، حيث أنه عندما ضرب البحر مستجيبا لأمر ربه، تصادف وجود مجموعة من الأسماك في الموضع الذي ضربه، وانقسم البحر إلى نصفين، وانقسمت السمكة أيضا إلى نصفين، وعاش كل نصف لوحده، ومن هنا جاءت التسمية.

ويتم طهي سمك موسى مقلي ومشوي على الجريل، بالإضافة إلى أنه يمكن سلقه، وتناول شوربته، ومن الأسماء التي تطلق عليه اسم “صولفيش”.

سمك موسى

أنواع وفوائد سمك موسى

يوجد لتلك السمكة عدة أنواع، وأيضا لها العديد من الفوائد، ونلخص أنواع سمك موسى كما يلي:

  • 1- سمكة موسى الليموني، وهي من أفضل أنواع الغذاء في مناطق أوروبا.
  • 2- سمك الهوج شوكر الأمريكي، والذي يعيش في السواحل الشرقية من قارة أمريكا الشمالية.
  • 3- كما يوجد سمك موسى الأسود.

كما أنه أيضا توجد العديد من الفوائد الغذائية، ومنها:

  • له أهمية في التقليل من احتمالية الإصابة من الربو.
  • يحافظ على مستويات صحية للسكر في الدم.
  • يعزز جهاز المناعة، ويحميه من أمراض المناعة الذاتية.
  • يحمي العظام من الهشاشة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين د.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.