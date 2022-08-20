سمك موسى وأبرز المعلومات عنه

هو من الأنواع التي تنتمي إلى فصيلة الخوفعيات، وهو من أنواع السمك المفلطح، وله جمجمة ملتوية، حيث تقع العينان على جانب واحد من الجسم، ولها زعانف مستديرة الشكل، ويعيش بالقرب من الشواطئ التي توجد بها المياه الدافئة، ولسمك موسى أعين صغيرة متقاربة، وفم معقوف(محني وملوي من طرفه)، وجسم بيضوي مفلطح، وزعانف الذيل على هيئة مستديرة.

لماذا تمت تسميته بهذا الاسم؟

يقال أن التسمية تعود إلى عهد سيدنا موسى عليه السلام، حيث أنه عندما ضرب البحر مستجيبا لأمر ربه، تصادف وجود مجموعة من الأسماك في الموضع الذي ضربه، وانقسم البحر إلى نصفين، وانقسمت السمكة أيضا إلى نصفين، وعاش كل نصف لوحده، ومن هنا جاءت التسمية.

ويتم طهي سمك موسى مقلي ومشوي على الجريل، بالإضافة إلى أنه يمكن سلقه، وتناول شوربته، ومن الأسماء التي تطلق عليه اسم “صولفيش”.

أنواع وفوائد سمك موسى

يوجد لتلك السمكة عدة أنواع، وأيضا لها العديد من الفوائد، ونلخص أنواع سمك موسى كما يلي:

1- سمكة موسى الليموني، وهي من أفضل أنواع الغذاء في مناطق أوروبا.

2- سمك الهوج شوكر الأمريكي، والذي يعيش في السواحل الشرقية من قارة أمريكا الشمالية.

الأمريكي، والذي يعيش في السواحل الشرقية من قارة أمريكا الشمالية. 3- كما يوجد سمك موسى الأسود.

كما أنه أيضا توجد العديد من الفوائد الغذائية، ومنها: