سعر ومواصفات هاتف HUAWEI P50 Pro المقاوم للماء في مصر والسعودية

أطلقت شركة هواوي هاتف HUAWEI P50 PRO الجديد، وهو من أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرا لها تصميم جمالي أخاذ، ويمتاز هاتف هواوي p50 برو بالمرونة العالية حيث أنه قابل للطي ومضاد للماء والغبار، وقد احتفلت شركة هواوي بهاتفها الجديد HUAWEI P50 Pro في حفل إقليمي أقيم في الرياض بحضور مختلف وسائل الإعلام، وصرحت فيه الشركة عن عملاق هواوي الجديد، والذي أصدرته بلونين مميزين هما اللون الذهبي Cocoa Glod واللون الأسود Golden Black، ويحتوى الهاتف الجديد على كاميرا مزدوجة مصفوفة حيث أنه هاتف فريد من نوعه بشاشة منحنية الأبعاد واسعة بججم 6.6 بوصة مزود بكاميرا عالية الجودة ذات ثقب واحد، والشاشة مقاومة للماء والغبار IP68.

مواصفات هاتف HUAWEI P50 PRO

الشاشة يتمتع هاتف هواوي p50 برو بشاشة من نوع OLED، وقياس 6.6 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1228 × 2700 بكسل ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا. الذاكرة ذاكرة صلبة بسعة (64-256-512)جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية رام 8/12 جيجا بايت. الكاميرا يحتوي الهاتف على5 كاميرات، الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل

الكاميرا الخلفية رباعية، الأولى منها بدقة 64 ميجا بكسل والثانية فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا التي تدعم التصوير الواسع، أما الثالثة فدقتها 40 ميجا بكسل، وهي الخاصة بالتصوير الماكرو والألوان، وتأتي الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل وهي المسؤولة عن عمل البورترية والعزل

فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش. الوان الهاتف

اللون الأسود والأبيض والأزرق البطارية بطارية بسعة 4360 مللي أمبير، وتأتي مع شاحن 66 واط. المعالج جاء هاتف هواوي P50 برو بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888.

مميزات كاميرا هواوي P50 برو

الكاميرات 1- نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة يوفر صور واقعية فائقة الدقة والوضوح. 2ـ تحوي على تقنية HUAWEL XD Optics تسمح بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل بصورة دقيقة. 3ـ مدعمة بميزة XD Fusion حيث أنه يحتوي على محسن يخضع Super color Filter الجديد. 4ـ يدعم محرك Chroma Image ـ True 5ـ يستخدم تقنية Super HDR من أجل تحسين التفاصيل والنطاق الديناميكي على نطاق واسع. الفيديو 1_ تسجيل الفيديو بدقة 4K عبر النطاق البؤري الكامل. 2ـ يدعم تقنيةAIS PRO التي تثبت الصورة عند التقاط مقاطع الفيديو وإمكانية تحميله بسهولة.

مميزات الجهاز الفائق 1- نظام التشغيل قائم على واجهة المستخدم، وهو ذو مظهر نظيف وأنيق. 2ـ يدعم التحكم في أجهزة في جهاز واحد وقت. 3ـ مزود بميزة الجهاز الفائق Super Device استخدام نظام الملفات الموزعة،. 4ـ يمتلك وحدة التخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب

سعر هاتف HUAWEI P50 Pro

أصدرت هواوي السعودية هاتف HUAWEI P50 Pro بنحو 4 آلاف ريال سعودي

وفي مصر يصل سعر الهاتف هواوي p50 pro إلى 14500 جنيه مصري

بينما يبلغ سعره في الإمارات نحو 3,999 درهما إماراتيا، وسيبدأ الطلب المسبق عليه في الإمارات العربية المتحدة بدءً من 27 يناير، بالإضافة إلى وجود هدايا بقيمة 1.359.

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