سعر ومواصفات شاومي ريدمي نوت 11 Redmi Note الجديد

ما تزال الاسواق العالمية ،تشهد طرح العديد من الهواتف الذكية الجديدة خلال عام 2022، في حين أعلنت شركة شاومي التي تعتبر أفضل الشركات التي تعمل في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية ذات الجودة و الأداء الجيد و السعر الأرخص مقارنة بالاجهزة المنافسة لها في الاسواق ،عن أطلاق هاتفها الجديد xiaomi redmi note 11 وهو المحبب لدى معظم مستخدمين هواتف شاومي ،و يأتي بشاشة اموليد 90Hz المميزة ، مع معالج Snapdragon 680 ليحصل على أداء جيد أثناء الاستخدام.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 11

شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.43 تغطي معظم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية اعلي وسط الشاشة، مزود بشاشة AMOLED بدقة 1080 x 2400 بكسل (+FHD).

الهاتف مصنوع من الزجاج مع تصميم جميل.

ويصل وزن الهاتف إلي 195 جرام، بسمك 8.8 ملم.

مزود بأربع كاميرات بدقة 50 و 8 و 2 و2 ميجابكسل تدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD.

وكاميرا أمامية 13+ ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4.

مزود بمعالج Snapdragon 680 4G ثماني النواة بتردد 2.4 و 1.9 جيجاهرتز بدقة تصنيع 6 نانومتر.

يدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع 4G يمكن أن تصل سرعتها حتى 400 ميجابايت.

مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز.

أسعار شاومي ريدمي نوت 11

تختلف أسعار هاتف Xiaomi Redmi Note 11 في عدد من الدول العربية المختلفة، فقد كان سعره في المغرب، 1650 درهم (4/64 جيجابايت)، وفي السعودية، 675 ريال (4/64 جيجابايت)، وفي مصر، 2800 جنيه (4/64 جيجابايت)، وفي الجزائر، 25000 دينار (4/64 جيجابايت).

ورغم كل هذه المميزات التي تم عرضها خلال المقال ،إلا أن هاتف الجديد كان فيه خلل لم تستطع شركة شاومي أن تتخطاه أثناء التصنيع وهو أن المعالج ليس الأفضل في الفئة السعرية، ويعتبر هاتف شاومي 12 برو هو الأفضل بالحصول على معالج جديد، ومع ذلك تبقي هواتف شاومي من أكتر الهواتف الذكية أستخداماً في العالم.