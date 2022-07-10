سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 13-7-2022 في مصر

نعرض لكم سعر الفراخ البيضاء اليوم في مصر، ومعرفة السعر الأقل والأعلى في بورصة الدواجن، وأسعار فراخ الساسو والبلدي والأمهات.

سعر الفراخ البيضاء في مصر يتغير بشكل دوري من فترة لأخرى حسب بورصة الدواجن، وذلك لأن أسعار علف الدواجن يتغير من فترة لأخرى.

بالتالي سعر الفراخ البيضاء لا يكون ثابت لفترة طويلة، وسيتم تحديث هذه المقالة في حال حدوث تغيير في أسعار الفراخ البيضاء في السوق.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في السوق

إليك سعر الفراخ البيضاء في السوق المصري حسب بورصة الدواجن، والأسعار هي على النحو الآتي:

نوع الفراخ الوزن بالكيلو السعر بالجنيه المصري بيضاء 1 32 بلدي 1 36 ساسو 1 48 فراخ أمهات بيضاء 1 27

سعر كتاكيت الفراخ البيضاء

هنا نعرض لكم سعر الكتاكيت من الفراخ البيضاء والساسو والبلدي، اليوم حسب بورصة الدواجن:

نوع الكتكوت عمر الكتكوت باليوم السعر بالجنيه المصري كتكوت أبيض 1 6 ساسو 1 4.5 بلدي 1 3

أسعار البيض الأبيض والبلدي والأحمر

نعرض سعر بيض الفراخ البيضاء وبيض أحمر والبيض البلدي اليوم، وفقًا لأسعار بورصة الدجاج في مصر: