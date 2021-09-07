سر طريقة تتبيل الدجاج بالفرن في المنزل مثل المطاعم وطريقة تحضيره بالخطوات

تتبيل الدجاج بالفرن واحدة من اكثر الوصفات التي تبحث عنها اغلب السيدات وربات البيوت، حيث يعد الدجاج بالفرن من اشهي الأطباق الرئيسية داخل كل منزل، وغالبا ما تتنوع وتختلف طرق تتبيل الدجاج عادة باختلاف المكونات والنكهات التي تضيف للدجاج طعما لذيذا وشهيا، أن الدجاج من الأكلات المحببة لدي جميع أفراد الأسرة الصغار والكبار، وعند وضع الدجاج في التتبيلة يعطي الدجاج المذاق المميز الرائع، لذلك لنتعرف معا علي افضل طرق تتبيل الدجاج.

طريقة تتبيل الدجاج بالفرن

الدجاج بالفرن يعد من اشهي الأكلات التي تنتشر على مستوى العالم وتحظي على إقبال الكثير، وذلك لأنه من الأطباق الصحية التي تضيف إلى الجسم قيمة غذائية وهناك العديد من الطرق والخطوات التي يمكن من خلالها تحضير الدجاج بالفرن بطريقة سهلة وبنكهات شهية ولذيذة، ويحب الجميع تناول المشويات وخاصة الدجاج المشوي بالتتبيلة المميزة التي سوف نقدمها لحضراتكم.

اهم الأدوات والمقادير المستخدمة في تتبيل الدجاج بالفرن

يمكنك إعداد وتحضير الدجاج بالفرن بنكهات مختلفة من خلال استخدام عدد من الأدوات البسيطة والمقادير البسيطة وهي كالآتي:

كيلو من الدجاج.

صلصة الصويا.

عصير الليمون.

كوب من اللبن الزبادي.

بهارات دجاج مشكلة مثل بابريكا وفلفل اسود وملح قرفة زنجبيل ومعلقة خل.

صينية شواء مميزة بحواف عالية.

تحضير تتبيلة الدجاج بالفرن

يمكنك إعداد تتبيلة الدجاج بالفرن والاستمتاع بالمذاق الشهي من خلال اتباع الخطوات التالية: