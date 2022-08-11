سامسونج تلفت الأنظار إليها بجهازها المثالي القابل للطي الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 بكاميرات “خرافية”

تبذل شركة Samsung قصارى جهودها لتحقيق منافسة قوية ومكانة محترمة بين جميع مصنعي الهواتف الذكية، وظهر ذلك في تصميمها لأحدث هواتفها Samsung Galaxy Z Fold 4، حيث يأتي الهاتف حاملا مواصفات خرافية ومزايا استثنائية، ويتمتع الهاتف بألوان شبابية أنيقة ومميزة لعشاق سلسلة Galaxy، وتعود متانة وجودة المواد المستخدمة في تصنيع الهاتف محمية بزجاج Gorilla Victory Plus وإطار من الألومنيوم المقاوم للخدش على ظهر الهاتف بتصميم كلاسيكي مميز كأنة مأخوذ من وحي الخيال، دعنا نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف من خلال هذا المقال.

مواصفات الشاشة لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

يأتي الهاتف بشاشتين الأولي:

الهاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 نوع الشاشة Foldable Dynamic AMOLED 2X حجم الشاشة 7.6 إنش دقة الشاشة 1812×2176 بكسل الأبعاد 21.6:18 طبقة الحماية Corning Gorilla Glass Victus+

الشاشة الثانية لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 4، بعد طي الجهاز:

الهاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 نوع الشاشة Dynamic AMOLED 2X حجم الشاشة 6.2 إنش دقة الشاشة 904×2316 بكسل الأبعاد 23.1:9 طبقة الشاشة Corning Gorilla Glass Victus+

العتاد الداخلي:

الهاتف Samsung Galaxy Z Fold 4 نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 المعالج الرسومي Adreno 730 حجم الرامات 12 جيجابايت المساحة الداخلية • 256 أو 512 جيجابايت تركيب بطاقة ذاكرة خارجية لا يدعم

المزايا الفائقة لكاميرات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية تعطي تجرية تصرير رائعة:

الكاميرا الأولي وهى الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، وتدعم المثبت البصري الـ OIS.

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، المخصصة لعمل الزوم، وتدعم المثبت البصري أيضا OIS.

الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وهي المخصصة بالتصوير الواسع، والكاميرا مزودة بفلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 4 ميجابكسل، بفتحة عدسة F / 1.8، وتأتي في الجزء السفلي من الشاشة، وعند طيها ستجد الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F / 2.2.

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية ممتازة تعمل بسعة 4400 مللي أمبير، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط.

ألوان الهاتف:

الهاتف متوفر بألوان شبابية أنيقة ومميزة تناسب الشباب والفتيات، باللون الأسود والرمادي والبيج.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

لم يتم الإعلان عن السعر الرسمي في مصر للهاتف حتي الآن، وسيتم إطلاق الهاتف في مصر بنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام مع معالج كوالكوم، وتم الإعلان عن سعر الهاتف العالمي يبدأ من 1800 دولار لأقل نسخة.

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