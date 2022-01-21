بمزايا رائعة.. سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها الجديد Galaxy A23
تعد شركة سامسونج واحدة من الشركات المعروفة في مجال صناعة الهواتف الذكية في دولة كوريا الجنوبية، ودائما ما تطلق سامسونج هواتف بمزايا أكثر من رائعة تجعلها تنافس أكبر الشركات المتخصصة في نفس مجالها، وقد أعلنت سامسونج أن خلال أيام قليلة من الآن سيتم طرح هاتفها الجديد Galaxy A23 في الاسواق العالمية، حيث سيندرج الهاتف تحت بند الفئة المتوسطة بمزايا رائعة، سنتعرف عليها من خلال السطور القادمة.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23
والآن مع مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A23 التي تم نشرها عبر أحد المواقع التقنية الشهيرة:
- الهاتف حصل على ترقيات كبيرة في الكاميرا والتى سيتم تصنيعها من خلال شركة SK Hynix للحصول على صور فائقة الدقة.
- مزود بكاميرا خلفية رباعية، حيث ستأتى الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، كما أنه به كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS).
- به جهاز مستشعر للصور.
- شاشة بقياس 6.63 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تمكنك من تشغيل الأفلام ذات الجودة العالية والألعاب الثقيلة بدون تقطع
- كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجا بكسل.
- به مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ويقاوم الماء والغبار.
- معالج من نوع Exynos 1200 SoC.
- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
- يعمل بنظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 .
- بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة.
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