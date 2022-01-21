بمزايا رائعة.. سامسونج تكشف النقاب عن هاتفها الجديد Galaxy A23

تعد شركة سامسونج واحدة من الشركات المعروفة في مجال صناعة الهواتف الذكية في دولة كوريا الجنوبية، ودائما ما تطلق سامسونج هواتف بمزايا أكثر من رائعة تجعلها تنافس أكبر الشركات المتخصصة في نفس مجالها، وقد أعلنت سامسونج أن خلال أيام قليلة من الآن سيتم طرح هاتفها الجديد Galaxy A23 في الاسواق العالمية، حيث سيندرج الهاتف تحت بند الفئة المتوسطة بمزايا رائعة، سنتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23

والآن مع مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A23 التي تم نشرها عبر أحد المواقع التقنية الشهيرة: