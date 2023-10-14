روح المكياج الإعلامي والأزياء التعبيرية .. معرض جديد تحت إشراف كلية التقنية للبنات بجدة

أقامت كلية التقنية للبنات بجدة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون معرضاً بعنوان (روح المكياج الإعلامي والأزياء التعبيرية) والذي يسعى لتعريف سوق العمل والمجمتع المحلي بمخرجات الكلية في مهارات المكياج الإعلامي والسينمائي وتقنيات المكياج المختلفة وتصميم الأزياء المسرحية والفنية.

مبنى كلية التقنية للبنات بجدة _ مصدر الصورة: جريدة المدينة

ويستهدف المعرض الذي دُشن بجوار مداخل دور السينما بالرد سي مول بجدة جميع أطياف المجتمع والمهتمين بالشأن الثقافي والفني والسينمائي لبث الوعي ونشر الثقافة في المجتمع وتعريفه بالفنون ودورها ورسالتها.

وفي ذات السياق، قال مدير الجمعية محمد آل صبيح أن المملكة تمتلك دعم كبير ثقافياً، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض تؤكد الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة في جميع مجالات الثقافة والفنون ومنها صناعة الأفلام السينمائية وغيرها من الفنون، منوهاً إلى أنه لدينا بنات مبدعات وموهوبات في كلية التقنية وكانت هذه الشراكة لإبراز هذه المواهب ودعمها من قبل الجمعية.

وأكد آل صبيح أن المعرض يتضمن فعاليات مثل الرسم على الوجوه وتجسيد الشخصيات السينمائية والمسرحية ومعرضاً تشكيلياً مصاحباً يضم أعمالاً فنية تشكيلية تعبر عن الإبداع والابتكار في هذا الوطن العظيم وكذلك مجسمات حروف ومنحوتات فنية كالرسم على الحجارة وتطويع الحديد مبيناً أن كل هذه الأعمال تؤكد أن الفنان السعودي مبدع دائماً ويقف في الصف الأول في هذا المجال.