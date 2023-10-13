رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1445

رقم الضمان الاجتماعي المطور 1445 هو الرقم الجديد الذي سيُستخدم للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاقه مؤخرًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتميز الرقم الجديد بعدد من المزايا، من أهمها أنه أكثر أمانًا من الرقم القديم، وأسهل في الاستخدام، كما أنه يغطي مجموعة أوسع من الخدمات.

رقم الضمان الاجتماعي المطور 1445 الخطوات والشروط العامة للحصول عليه

ما هو رقم الضمان الاجتماعي المطور؟

رقم الضمان الاجتماعي المطور هو رقم جديد تم إصداره من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وهو يختلف عن رقم الضمان الاجتماعي القديم في أنه يعتمد على نظام إلكتروني متطور يسهل على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي التقدم بطلباتهم ومتابعة حالة طلباتهم والحصول على خدمات أخرى مختلفة.

ما هي فوائد رقم الضمان الاجتماعي المطور؟

هناك العديد من الفوائد لرقم الضمان الاجتماعي المطور، ومنها:

يسهل على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي التقدم بطلباتهم ومتابعة حالة طلباتهم والحصول على خدمات أخرى مختلفة.

يزيد من الشفافية والمساءلة في نظام الضمان الاجتماعي.

يساعد على تقليل الفساد وإساءة استخدام نظام الضمان الاجتماعي.

يوفر الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان المطور 1445

يمكنك التسجيل في البرنامج من خلال الخطوات التالية:

الخطوة 1: انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخطوة 2: اضغط على أيقونة “الضمان الاجتماعي المطور”.

الخطوة 3: اضغط على “تسجيل جديد”.

الخطوة 4: أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الخطوة 5: اضغط على “تسجيل”.

الخطوة 6: قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

الخطوة 7: قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الخطوة 8: اضغط على “تقديم”.

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من إثبات الإقامة في المملكة العربية السعودية.

صورة من إثبات الدخل (إذا كان لديك أي دخل).

صورة من أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة.

طريقة الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

للاستعلام عن الأهلية عبر الموقع الإلكتروني، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على أيقونة “الضمان الاجتماعي”.

اضغط على “تسجيل”.

قم بإنشاء حساب جديد.

بعد إنشاء الحساب، اضغط على “تقديم طلب للحصول على الضمان الاجتماعي”.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

اضغط على “تقديم”.

للاستعلام عن الأهلية من خلال تطبيق الضمان الاجتماعي، اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق الضمان الاجتماعي على هاتفك الذكي.

انقر على أيقونة “تسجيل”.

قم بإنشاء حساب جديد.

بعد إنشاء الحساب، اضغط على “تقديم طلب للحصول على الضمان الاجتماعي”.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.

اضغط على “تقديم”.

كما يمكن الاستعلام عن الأهلية من خلال الاتصال على رقم الهاتف الموحد، بالاتصال على الرقم 19911.

الشروط العامة للحصول على الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون المتقدم غير قادر على العمل أو أن يكون دخله الشهري أقل من الحد الأدنى للمعاش.

الشروط الخاصة للحصول على الضمان الاجتماعي

بالإضافة إلى الشروط العامة، هناك مجموعة من الشروط الخاصة التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الضمان الاجتماعي، وهي:

المطلقات والأرامل السعوديات: يجب أن يكون لدى المطلقة أو الأرملة السعودية أبناء سعوديون.

الأيتام: يجب أن يكون اليتيم سعودي الجنسية.

ذوو الإعاقة: يجب أن يكون لدى الشخص ذو الإعاقة بطاقة إعاقة سارية المفعول.

آلية تقديم اعتراض على قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور

هناك طريقتان لتقديم اعتراض على قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور:

عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انتقل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انقر على أيقونة “الضمان الاجتماعي المطور”. أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. اضغط على “تسجيل الدخول”. انقر على “الاعتراض على قيمة الدعم”. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة. قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة. اضغط على “تقديم”.

من خلال الاتصال على رقم الهاتف الموحد للضمان الاجتماعي اتصل على الرقم 19911. اطلب التحدث إلى موظف خدمة العملاء. أخبر الموظف أنك تريد تقديم اعتراض على قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور. قم بتزويد الموظف بجميع البيانات المطلوبة.



المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من إثبات الإقامة في المملكة العربية السعودية.

صورة من إثبات الدخل (إذا كان لديك أي دخل).

صورة من أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة.

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ما هي الخدمات التي يمكنني الحصول عليها باستخدام رقم الضمان الاجتماعي المطور؟

يمكنك الحصول على العديد من الخدمات باستخدام رقم الضمان الاجتماعي المطور، ومنها:

التقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

متابعة حالة طلبك للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

تحديث بياناتك الشخصية.

الحصول على بيانات عن معاش الضمان الاجتماعي الخاص بك.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

تقديم شكوى حول خدمات الضمان الاجتماعي.

نصائح للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي

احتفظ برقم الضمان الاجتماعي المطور الخاص بك في مكان آمن.

لا تشارك رقم الضمان الاجتماعي المطور الخاص بك مع أي شخص آخر.

تواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إذا كان لديك أي استفسارات حول رقم الضمان الاجتماعي المطور أو خدمات الضمان الاجتماعي بشكل عام.

أخطاء شائعة حول رقم الضمان الاجتماعي المطور

هناك اعتقاد خاطئ بأن رقم الضمان الاجتماعي المطور مطلوب لجميع الخدمات الحكومية، هذا غير صحيح، حيث أن رقم الضمان الاجتماعي المطور مطلوب فقط للخدمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

هناك اعتقاد خاطئ آخر بأن رقم الضمان الاجتماعي المطور هو رقم سري لا يجب مشاركته مع أي شخص آخر، هذا غير صحيح أيضًا، حيث يمكن مشاركة رقم الضمان الاجتماعي المطور مع الجهات الحكومية المعنية أو مع شركات أو أفراد موثوق بهم.

رقم الضمان الاجتماعي المطور هو أداة مهمة تسهل على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي التقدم بطلباتهم ومتابعة حالة طلباتهم والحصول على خدمات أخرى مختلفة، كما أنه يساعد على زيادة الشفافية والمساءلة في نظام الضمان الاجتماعي وتقليل الفساد وإساءة استخدام النظام.