رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وكيفية سدادها عبر رابط شركة بتروتريد الإلكتروني

هناك الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر سبتمبر الجاري أو الشهور القادمة، وكيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي بشكل إلكتروني، خاصة في ظل أزمة دخول الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء البلاد، ومن خلال الأسطر التالية سنتعرف على كافة التفاصيل حول هذا الأمر.

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية عن الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه شركة بتروتريد والذي من خلاله يمكن للمواطن أن يستعلم عن قيمة الفواتير الاستهلاكية دون الخروج من المنزل، وجاء ذلك ضمن إطار الحفاظ على سلامة المواطنين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد الزيادة التي تشهدها البلاد في عدد الإصابات بعدوى الفيروس بمختلف المحافظات.

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بالرقم القومي:

يُعد الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين خلال الوقت الراهن، حيث أن الأمر أصبح أكثر سهولة بعد أن قامت شركة بتروريد بالإعلان عن توفير رابط الإلكتروني خاص بالاستعلام عن قيمة الفاتورة لتوفير الوقت والمجهود، وكذلك حرصاً من الدولة على الحد من انتشار الازدحام والتكدسات منعاً لتفشي عدوى فيروس كورونا.

الخطوات:

1/ في بداية الأمر يتوجه المواطن إلى الرابط الإلكتروني الخاص بـ ” شركة بتروريد “.

2/ يقوم المواطن بتحديد المنطقة التابع لها.

3/ إدخال كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

4/ ثم الضغط على خيار “عرض الفاتورة”.

5/ يمكنك أيضا الاستعانة بالفواتير السابقة لملأ البيانات الخاصة بك مثل رقم العداد وكود المنطقة.

خطوات سداد فاتورة الغاز الطبيعي بشكل إلكتروني:

أعلنت شركة بتروتريد مؤخراً أنه يمكن للمواطن أن يقوم بسداد فاتورة الغاز الطبيعي من خلال العديد من وسائل الدفع الإلكترونية ومن ضمنها شركة أمان وضامن، وجاءت خطوات سداد الفواتير بشكل إلكتروني على النحو التالي:

1/ الاستعانة بفاتورة غاز سابقة.

2/ إدخال رقم كود المنطقة المسجل على الفتورة في ماكينة الدفع الإلكتروني.

3/ سداد القيمة المطلوبة لفاتورة الغاز.

4/ سوف يتم استخراج إيصال الدفع عند إتمام العملية على ماكينة الدفع الإلكتروني.