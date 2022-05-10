رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق يوم الأربعاء 11 مايو الجولة 20 الدوري السعودي
لكل عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام ومشاهدي الدوري السعودي في كل مكان في الوطن العربي نوفر لكم رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق التي تنطلق يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، ولذلك سوف نتعرف على إجراءات الشراء وتسعير تذاكر مباراة الهلال والاتفاق المؤجلة من الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، وقد تأجلت من دور الـ20 للدوري السعودي 2021-22 مباراة حيوية بين الهلال والاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد، ولكن فاز الهلال في آخر مباراة بالدوري أمام ضمك بنتيجة 4-2 وعاد إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر، وقد وسجل نادي الاتفاق أربعة أهداف في عارضة التعاون في آخر مباراة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
أسعار تذاكر الهلال والاتفاق الأربعاء الموافق 11 مايو / 10 شوال
هذا وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة الهلال والاتفاق المباراة القادمة في الدوري السعودي، بينما أسعار التذاكر تراوحت من 75 ريالًا إلى 1500 ريال.
|A أفراد الاتفاق
|75 ريال
|B أفراد الاتفاق
|75 ريال
|C عوائل الاتفاق
|75 ريال
|D عوائل الهلال
|75 ريال
|E (أفراد الهلال)
|75 ريال
|F (أفراد الهلال)
|75 ريال
|G المنصة الذهبية
|1,500 ريال
|المنصة الفضية
|1,200 ريال
بدء بيع تذاكر مباراة #الاتفاق_الهلال 🎫💚❤️ https://t.co/gE9lFUtZRz#همتكم_يالنواخذه#مدرجنا_أخضر_وأحمر pic.twitter.com/P0BuE3SqyJ
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) May 8, 2022
رابط شراء تذاكر الهلال والاتفاق تكت مكس
- يجب عليك عزيزي المشاهد الذهاب أولا إلى موقع موقع تكت مكس
- ثم الدخول إلى رابط حجز التذاكر ومن خلال الموقع يجب التسجيل
- بعد الانتهاء من عملية التسجيل يجب عليك سداد قيمة التذاكر إلكترونياً والموضحة في الجدول أعلاه
موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي
ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 11 مايو في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر بينما يتم عرض مباراة الهلال والاتفاق على قناة SSC السعودية الرياضية مجانًا.