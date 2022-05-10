رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق يوم الأربعاء 11 مايو الجولة 20 الدوري السعودي

لكل عشاق الساحرة المستديرة بشكل عام ومشاهدي الدوري السعودي في كل مكان في الوطن العربي نوفر لكم رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتفاق التي تنطلق يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، ولذلك سوف نتعرف على إجراءات الشراء وتسعير تذاكر مباراة الهلال والاتفاق المؤجلة من الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، وقد تأجلت من دور الـ20 للدوري السعودي 2021-22 مباراة حيوية بين الهلال والاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد، ولكن فاز الهلال في آخر مباراة بالدوري أمام ضمك بنتيجة 4-2 وعاد إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط عن الاتحاد المتصدر، وقد وسجل نادي الاتفاق أربعة أهداف في عارضة التعاون في آخر مباراة له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

أسعار تذاكر الهلال والاتفاق الأربعاء الموافق 11 مايو / 10 شوال



هذا وقد تم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة الهلال والاتفاق المباراة القادمة في الدوري السعودي، بينما أسعار التذاكر تراوحت من 75 ريالًا إلى 1500 ريال.

A أفراد الاتفاق 75 ريال B أفراد الاتفاق 75 ريال C عوائل الاتفاق 75 ريال D عوائل الهلال 75 ريال E (أفراد الهلال) 75 ريال F (أفراد الهلال) 75 ريال G المنصة الذهبية 1,500 ريال المنصة الفضية 1,200 ريال

رابط شراء تذاكر الهلال والاتفاق تكت مكس

يجب عليك عزيزي المشاهد الذهاب أولا إلى موقع موقع تكت مكس

ثم الدخول إلى رابط حجز التذاكر ومن خلال الموقع يجب التسجيل

بعد الانتهاء من عملية التسجيل يجب عليك سداد قيمة التذاكر إلكترونياً والموضحة في الجدول أعلاه

موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 11 مايو في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت السعودية، 17:55 بتوقيت مصر بينما يتم عرض مباراة الهلال والاتفاق على قناة SSC السعودية الرياضية مجانًا.