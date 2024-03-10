“دار الإفتاء المصرية”: غدًا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك

قامت دار الإفتاء المصرية بتحري هلال شهر رمضان لعام 1445 هجري بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق الحادي عشر من شهر مارس لعام 2024 ميلادي بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية.

غدًا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان 1445

بعد التحقق الشرعي من نتائج هذه الرؤية الشرعية تبين ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1441 هجري، وبناءً على ذلك قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق العاشر من شهر مارس لعام 2024 ميلادي هو المتمم لشهر شعبان لعام 1445 هجري، وأن يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس الجاري هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجري.

بهذه المناسبة الكريمة تقدمت دار الإفتاء المصرية متمثلة في أ.د شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية بأخلص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بتهانيها الخالصة للشعب المصري الكريم، وجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان؛ داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام.