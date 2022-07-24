خطوات التسجيل و شروط الاستفادة في دعم جود الإسكان

يمكن لمواطنين المملكة العربية السعودية الاستفادة من مبادرة ” جود الإسكان ” بعد توافر الشروط التي أعلنت عنها المبادرة والتي تسعى لتيسير و حوكمة مساهمة الأفراد و المنظمات بالمجال الخيري السكني وذلك من خلال التسجيل بالمنصة الإلكترونية التي تسعى لوصول المساهمات لمستحقيها بيسر و سهولة، والمبادرة أطلقتها مؤسسة الإسكان التنموي الاهلية بالمملكة لإشراك المجتمع بأفراده و منظماته في العطاء الخيري السكني بشفافية و دقة و احترافية.

أهداف مبادرة جود الإسكان

تسعى مبادرة جود الإسكان لتحقيق اهداف استراتيجية، من أهمها :

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتوفير حياة صحية وعامرة

رفع معدل الاستقرار الأسري و تكاتف المجتمع

زيادة مستوى الموثوقية بتقديم المساعدات بمجال الإسكان

تفعيل التكامل و الشراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الأهلي و القطاع الخاص حتى يتم تحقيق الأولويات الوطنية

شروط الاستفادة من دعم جود الإسكان 1444

حددت مبادرة دعم جود الإسكان بعض الشروط للاستفادة من المبادرة التي تساهم في توفير مسكن ملائم للأسر الأشد احتياجا بالمجتمع، و الشروط هي :

ان يكون المتقدم ضعيف القدرة المالية وتصل درجته المالية إلى أقل من 60%، ويتم قياس الدرجة المالية من خلال أبعاد معينة تعتمد على مجموعة من المتغيرات لها وزن نسبي، والابعاد هي:

البعد الديموغرافي البعد السكني البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي

ان يكون مقيد بالضمان الاجتماعي

أن يكون مسجل بإحدى الجمعيات الاهلية

أن يكون ضمن قوائم المستحقين المسجلين بمبادرة جود الإسكان

أن يقدم ما يثبت عدم امتلاكه لسكن دائم

يتم التأكد من استحقاق المتقدم من خلال الربط بين حالة المتقدم الاجتماعية و قواعد البيانات التي توفر معلومات عن المستفيد و تكشف مدى استحقاقه للدعم السكني

تقوم الجمعيات الشريكة ببحث اجتماعي للتأكد من استحقاق المتقدم وذلك من خلال نموذج بحث اجتماعي معتمد

خطوات التسجيل في مبادرة جود الإسكان

يمكن من خلال إتباع بعض الخطوات الهامة التسجيل في مبادرة جود الإسكان، والخطوات هي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية ” جود الإسكان “

الدخول إلى خدمات المساهمين

اختيار تسجيل

تسجيل رقم الجوال

الموافقة على الشروط و الاحكام بعد قراءتها

الضغط على تسجيل

خطوات التأكد من استحقاق دعم المبادرة

يمكن التأكد من استحقاق دعم مبادرة جود الإسكان بإتباع الخطوات التالية :