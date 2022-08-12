خصومات ليس لها مثيل في هايبر بنده السعودية ومستمر حتى 16 أغسطس
عروض الصيف من أسواق هايبر بنده مليئة بالعروض والتخفيضات والكثير من المنتجات الطازجة والمتنوعة وذلك داخل جميع فروع هايبر بنده في المملكة العربية السعودية وتستمر هذه العروض حتى 16 أغسطس.
عروض هايبر بنده على السلع الغذائية
- متوفر مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بوزن 500 جرام.
- يوجد كفتة بقري برازيلي بوزن 250 جرام.
- متاح سلطة جبنة فيتا البركة بأطعمة مختلفة بوزن 500 جرام.
- تخفيض على دجاج مفروم مقدم من اليوم بوزن 400 جرام.
- متوفر فخذ خروف روماني بوزن كيلو جرام.
- متواجد كتف خروف روماني بوزن كيلو جرام.
- متاح باستل دي ناتا عدد 6 قطع.
- يوجد بسبوسة سادة بوزن كيلو جرام.
- خصم على لبنة فاخرة كاملة الدسم مقدمة من المراعي بوزن 400 جرام.
- متوفر زبادي يوناني مقدمة من المراعي عدد 2 قطعة بوزن 150 جرام للقطعة الواحدة.
- تخفيض على شوكولاتة تورتينا ميني لوكر بوزن 90 جرام.
- متوفر سوبر رول الفانيليا مقدم من أمريكانا عدد 6 قطع بوزن 60 جرام للقطعة.
- يوجد شوكولاتة مينيز جالكسي عدد 2 قطعة بوزن 182 جرام.
- متاح مشروب الفاكهة أورجنال عدد 18 قطعة بوزن 250 مل للقطعة الواحدة.
- متواجد حليب طويل الأجل مقدم من نادك عدد 4 قطع بوزن 1 لتر للقطعة.
- يوجد لحم تونا تندرينا من قدوي عدد 5 قطع بوزن 80 جرام للقطعة الواحدة.
- متوفر كريمة الطبخ من المراعي بوزن لتر.
- تخفيض كبير على زيت زيتون للطبخ من نادك بوزن 1.5 لتر.
- متاح برجر بقري مقدم من ساديا بوزن 672 جرام.
- متواجد أنصاف صدور دجاج بلا عظم وبلا جلد من ساديا بوزن 450 جرام.
- متوفر طماطم كاتشب حار عبوة ضاغطة من هاينز بوزن 460 جرام.
- خصم على جبنة ريكوتيني بوزن 200 جرام.
- يوجد نقانق بقري برازيلي بوزن 250 جرام.
- متاح قطع دجاج مشكلة مقدمة من التنمية بوزن 450 جرام.
- متوفر لفائف التورتيلا مقدم من يومي بوزن 360 جرام.
- متواجد حلاوة طحينة ماركة الخروف بوزن كيلو جرام.
- يوجد لحم جمل طازج بدون عظم بوزن كيلو جرام.
- متاح كعك بلدي من الخليج بوزن 250 جرام.
- متوفر سيقان دجاج مقدمة من التنمية بوزن 450 جرام.
- تخفيض كبير على جبنة موزاريلا من ديلي ديري بوزن 250 جرام.
- متوفر عجل ربع خلفي بوزن كيلو جرام.
- يوجد قطع جمل بالعظم بوزن كيلو جرام.
- متاح مايونيز كلاسيك عبوة ضاغطة من هاينز بوزن 400 مل.