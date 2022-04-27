خصومات هايبر لولو بالسعودية على الأجهزة الكهربائية العرض متاح حتى 1 مايو 2022

بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك يهنئ هايبر لولو عملائه الكرام ويقدم لهم أقوي العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وذلك في جميع فروعه المنتشرة داخل المملكة العربية السُّعُودية وأيضا في باقي فروعه في الوطن العربي.

عروض هايبر لولو على الشاشات الذكية:

متاح سوني تلفزيون إتش دي أر ليد ذكي 4K بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي.

متوفر تي سي إل تلفزيون أندرويد بحجم 75 بوصة فائق الوضوح والدقة 4K يو إتش دي ليد ذكي بسعر 3699 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

تخفيض كبير على تي سي إل تلفزيون أندرويد ألترا إتش دي ليد ذكي 4K بحجم 85 بوصة بسعر 8999 ريال سعودي بدلا من 10499 ريال سعودي.

متواجد إل جي تلفزيون أوليد ذكي 4K بحجم 55 بوصة بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 13999 ريال سعودي.

عروض هايبر لولو على الغسالات الكهربائية:

متوفر كاندي غسالة ملابس تحميل أمامي بحجم 7 كيلو متوفرة باللون الأبيض بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي.

متاح بيسك غسالة ملابس تحميل علوي بحجم 10 كيلو باللون الأبيض بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1799 ريال سعودي.